У небі над Київщиною виявили повітряні цілі, працює ППО, – ОВА





Інформацію підтвердили у



"У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!" – зазначили в повідомленні.



Нагадаємо, що росіяни почали запускати в Україну повітряні кулі з відбивальними елементами. Зазначають, що ймовірна ціль - виснажити ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Київській області оголосили повітряну тривогу: у небі над Київською областю виявили повітряні цілі.Інформацію підтвердили у Київській обласній військовій адміністрації "У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!" – зазначили в повідомленні.Нагадаємо, що росіяни почали запускати в Україну повітряні кулі з відбивальними елементами. Зазначають, що ймовірна ціль - виснажити ППО.

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