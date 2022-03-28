У небі над Київщиною виявили повітряні цілі, працює ППО, – ОВА
Сьогодні, 14:05
У Київській області оголосили повітряну тривогу: у небі над Київською областю виявили повітряні цілі.
Інформацію підтвердили у Київській обласній військовій адміністрації.
"У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!" – зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни почали запускати в Україну повітряні кулі з відбивальними елементами. Зазначають, що ймовірна ціль - виснажити ППО.
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Інформацію підтвердили у Київській обласній військовій адміністрації.
"У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!" – зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни почали запускати в Україну повітряні кулі з відбивальними елементами. Зазначають, що ймовірна ціль - виснажити ППО.
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