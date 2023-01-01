Білоруський найманець воював проти України у складі ПВК «Вагнер», – СБУ





Про це



У липні минулого року він вступив до лав підконтрольної Кремлю приватної військової компанії «Вагнер».



У складі російського окупаційного угруповання брав участь у бойових діях проти українських військ на Бахмутському напрямку.



Втім, у листопаді минулого року найманець потрапив у полон підрозділів Сил оборони під час боєзіткнення поблизу Курдюмівки на Донеччині.



За даними слідства, іноземець підписав контракт з угрупованням «Вагнера», щоб «заробити» грошей.



Для цього він прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов десятиденний курс бойової підготовки.



Потім його перекинули на східний фронт для штурму бойових позицій підрозділів ЗСУ.



Після затримання найманець надав СБУ свідчення щодо воєнних злочинів окупаційних угруповань РФ та установчі дані осіб, причетних до їх вчинення.



Також він розповів про тортури, позбавлення грошового забезпечення і вбивства у лавах ПВК «Вагнер» за невиконання злочинних наказів.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовику про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях).



Наразі він перебуває під вартою.



Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення.



Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ зібрала повну доказову базу на ще одного громадянина Республіки Білорусь, який добровільно воював проти України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.У липні минулого року він вступив до лав підконтрольної Кремлю приватної військової компанії «Вагнер».У складі російського окупаційного угруповання брав участь у бойових діях проти українських військ на Бахмутському напрямку.Втім, у листопаді минулого року найманець потрапив у полон підрозділів Сил оборони під час боєзіткнення поблизу Курдюмівки на Донеччині.За даними слідства, іноземець підписав контракт з угрупованням «Вагнера», щоб «заробити» грошей.Для цього він прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов десятиденний курс бойової підготовки.Потім його перекинули на східний фронт для штурму бойових позицій підрозділів ЗСУ.Після затримання найманець надав СБУ свідчення щодо воєнних злочинів окупаційних угруповань РФ та установчі дані осіб, причетних до їх вчинення.Також він розповів про тортури, позбавлення грошового забезпечення і вбивства у лавах ПВК «Вагнер» за невиконання злочинних наказів.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовику про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях).Наразі він перебуває під вартою.Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення.Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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