«Був доброю і світлою людиною»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Кепенком

«Був доброю і світлою людиною»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Кепенком
У Дубівській громаді Ковельського району попрощалися із Героєм Андрієм Кепенком.

Про це повідомили у громаді.

"7 лютого свій останній бій за Бахмут прийняв військовослужбовець, житель села Секунь – Андрій Кепенко. Коли почалося повномасштабне вторгнення Андрій, отримавши повістку, став до лав Збройних Сил України, як і рідні його брати Іван та Богдан, аби захищати Батьківщину.

Зі слів побратимів, Андрій з позивним «Кекс», мав золоті руки, і був кращим у справі по ремонту техніки, а ще дуже мотивованим, відданим військовій справі бійцем, хорошим товаришем, доброю і світлою людиною", - йдеться в повідомленні.

Родина зустрічала свого сина, брата, чоловіка і татка, Дубівська громада зустрічала свого Героя: на колінах, у щирій скорботі, гіркими сльозами та вдячністю за мужність, жертовність, героїзм.

Односельчани, друзі, мешканці громади, представники місцевої влади, військовослужбовці, побратими та вдячні земляки прийшли віддати останню данину пам'яті воїну, чиє життя обірвала війна.
«Був доброю і світлою людиною»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Кепенком

Похорон захисника України відбувся в Свято-Михайлівському храмі с.Секунь.

Під крилами синьо-жовтих стягів побратими пронесли Героя до місця земного спочинку.
«Був доброю і світлою людиною»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Кепенком
«Був доброю і світлою людиною»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Андрієм Кепенком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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