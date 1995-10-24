«На щиті» додому повертається Герой з Волині Богдан Савенко

Савенко Богдан Ігорович, 24.10.1995 року народження.



Про цеІгор Чайка.



Герой загинув 11 лютого 2023 року поблизу Мар’їнки Донецької області під час виконання бойового завдання. Богдан був навідником відділення морської піхоти.



"Якихось два тижні тому він приїздив у рідний Білин, який дуже любив, у відпустку. Сьогодні до кінця дня Богдан Савенко вже на щиті повернеться в рідну сторону", - написав мер Ковеля.



Зазначається, що про зустріч живим коридором в Ковелі повідомлять додатково.



Чин похорону за загиблим Героєм відбудеться завтра, 16 лютого, у селі Білин Ковельської територіальної громади.



11:30 - заупокійна літія біля будинку, де жив Герой;



12: 00 — відспівування в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Білин (вул. Перемоги);



13:00 — громадянська панахида на подвір’ї храму.



Поховають Героя на новому сільському кладовищі села Білин.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за незалежність України загинув воїн з села Білин Ковельського району, 24.10.1995 року народження.Про це повідомив міський голова КовеляГерой загинув 11 лютого 2023 року поблизу Мар’їнки Донецької області під час виконання бойового завдання. Богдан був навідником відділення морської піхоти."Якихось два тижні тому він приїздив у рідний Білин, який дуже любив, у відпустку. Сьогодні до кінця дня Богдан Савенко вже на щиті повернеться в рідну сторону", - написав мер Ковеля.Зазначається, що про зустріч живим коридором в Ковелі повідомлять додатково.Чин похорону за загиблим Героєм відбудеться завтра, 16 лютого, у селі Білин Ковельської територіальної громади.11:30 - заупокійна літія біля будинку, де жив Герой;12: 00 — відспівування в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Білин (вул. Перемоги);13:00 — громадянська панахида на подвір’ї храму.Поховають Героя на новому сільському кладовищі села Білин.

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