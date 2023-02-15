Дефіцит електроенергії в Україні може збільшитися, – ДТЕК

Дефіцит електроенергії в Україні може збільшитися, – ДТЕК
Найближчим часом на енергооб'єктах України планують провести низку ремонтних робіт, через що ситуація в енергосистемі може змінитися.

Про це заявив голова ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, пише "Слово і Діло".

За його словами, останніми днями ситуація з електрикою значно покращилася через низку факторів, проте її, як і раніше, не можна назвати стабільною.

«Перший фактор – це тепла погода. Також ми генеруємо більше електроенергії від сонця та вітру, гідрогенерація виробляє більше енергії через паводок та велику кількість води. Також було запущено деякі блоки атомних та теплових електростанцій. Комбінація цих факторів призвела до відсутності обмежень», – заявив Сахарук.

Глава ДТЕК зазначив, що дефіцит електрики може виникнути вже найближчими днями. Це пов'язано з тим, що у деяких блоках атомної і теплової генерації розпочнуться ремонтні роботи.

«Крім того, закінчиться паводок, тому ситуація змінюватиметься, і можливо знову виникатиме «дефіцит ресурсу», – резюмував Сахарук.

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Теги: дефіцит електроенергії
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