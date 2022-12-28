Діти загиблих військових можуть безкоштовно їздити у тролейбусах Луцька





Відповідне рішення ухвалили у середу, 15 лютого, на засіданні виконавчого комітету Луцької міськради, пише



До проєкту рішення від 7 грудня 2022 року «Про перелік категорій громадян, яким буде надаватись безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом (автобус, тролейбус) Луцької міської територіальної громади у 2023 році» були внесені зміни.



Вони полягають у тому, що право на безплатний проїзд у громадському транспорті (тролейбусі) у 2023 році надаватиметься:



- дітям військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, яким надано статус: член сім'ї загиблого, член сім'ї загиблого захисника чи захисниці України (на підставі документів, виданих департаментом соціальної політики Луцької міської ради; дітям до 14 років на підставі відповідної довідки);

- дітям зниклих безвісти військовослужбовців (на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань);

- дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС (на підставі посвідчення батька чи матері та свідоцтва про народження дитини) та відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021–2023 роки.



Нагадуємо, за цим рішенням право на безплатний проїзд у громадському транспорті - автобусах і тролейбусах - має низка визначених категорій. Йдеться, зокрема, про учасників бойових дій, людей з інвалідністю, ветеранів ОУН-УПА, бійців-добровольців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поновивили перелік категорій людей, що можуть безкоштовно їздити громадським транспортом у Луцьку. Відтепер безоплатно їхати тролейбусом у місті, зокрема, можуть діти загиблих та зниклих безвісти українських захисників. Для цього їм треба мати при собі документ, виданий органом соцзахисту міськради.Відповідне рішення ухвалили у середу, 15 лютого, на засіданні виконавчого комітету Луцької міськради, пише ВСН До проєкту рішення від 7 грудня 2022 року «Про перелік категорій громадян, яким буде надаватись безкоштовний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом (автобус, тролейбус) Луцької міської територіальної громади у 2023 році» були внесені зміни.Вони полягають у тому, що право на безплатний проїзд у громадському транспорті (тролейбусі) у 2023 році надаватиметься:- дітям військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, яким надано статус: член сім'ї загиблого, член сім'ї загиблого захисника чи захисниці України (на підставі документів, виданих департаментом соціальної політики Луцької міської ради; дітям до 14 років на підставі відповідної довідки);- дітям зниклих безвісти військовослужбовців (на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань);- дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС (на підставі посвідчення батька чи матері та свідоцтва про народження дитини) та відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021–2023 роки.Нагадуємо, за цим рішенням право на безплатний проїзд у громадському транспорті - автобусах і тролейбусах - має низка визначених категорій. Йдеться, зокрема, про учасників бойових дій, людей з інвалідністю, ветеранів ОУН-УПА, бійців-добровольців.

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