У селі на Волині в домашнього кота виявили сказ





Про це



10 лютого господарі одного із обійсть у селі Острівок Зимніської громади помітили рани та пухлини на шиї власного кота. При спробах піймати тварина проявляла агресію, а за кілька годин померла. Лабораторна експертиза підтвердила зараження сказом.



Відтак, протиепізоотична комісія визначила план заходів, відповідно до якого проведуть профілактичну роботу щодо подальшого поширення хвороби. Так, представники ветслужби здійснять вакцинацію домашніх тварин у господарстві, де був виявлений сказ, а також проведуть подвірні обходи на території села із метою щеплень тварин. Карантин на території села оголошено на 60 днів.



Під час засідання комісії було вкотре наголошено, що зупинити поширення серед тварин таких хвороб, як сказ, африканська чума свиней та пташиний грип може їх вчасна вакцинація.



Крім того, громадянам слід бути уважними – у випадку появи на подвір’ях лисиць, чи в разі нетипової поведінки домашніх улюбленців повідомляти ветеринарну службу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Острівок Зимніської громади виявили захворювання на сказ у домашнього кота.Про це повідомляє райдержадміністрація Володимира.10 лютого господарі одного із обійсть у селі Острівок Зимніської громади помітили рани та пухлини на шиї власного кота. При спробах піймати тварина проявляла агресію, а за кілька годин померла. Лабораторна експертиза підтвердила зараження сказом.Відтак, протиепізоотична комісія визначила план заходів, відповідно до якого проведуть профілактичну роботу щодо подальшого поширення хвороби. Так, представники ветслужби здійснять вакцинацію домашніх тварин у господарстві, де був виявлений сказ, а також проведуть подвірні обходи на території села із метою щеплень тварин. Карантин на території села оголошено на 60 днів.Під час засідання комісії було вкотре наголошено, що зупинити поширення серед тварин таких хвороб, як сказ, африканська чума свиней та пташиний грип може їх вчасна вакцинація.Крім того, громадянам слід бути уважними – у випадку появи на подвір’ях лисиць, чи в разі нетипової поведінки домашніх улюбленців повідомляти ветеринарну службу.

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