У Луцьку зустрічають воїнів «НА ЩИТІ»





Про це Еля Коротинська.



У Луцьку екіпаж зустрічають у с.Піддубці на АЗС «King Oil» орієнтовно о 19:30. Супроводження буде через усе місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.



Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 лютого, Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», повертає на Волинь тіла Героїв, які загинули на війні проти Росії.Про це повідомила журналісткаУ Луцьку екіпаж зустрічають у с.Піддубці на АЗС «King Oil» орієнтовно о 19:30. Супроводження буде через усе місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.

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