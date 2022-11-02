У Луцьку зустрічають воїнів «НА ЩИТІ»

У Луцьку зустрічають воїнів «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 15 лютого, Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», повертає на Волинь тіла Героїв, які загинули на війні проти Росії.

Про це повідомила журналістка Еля Коротинська.

У Луцьку екіпаж зустрічають у с.Піддубці на АЗС «King Oil» орієнтовно о 19:30. Супроводження буде через усе місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.



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Теги: На щиті, загиблі Герої, Луцьк
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