У Луцьку зустрічають воїнів «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 16:58
Сьогодні, 15 лютого, Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», повертає на Волинь тіла Героїв, які загинули на війні проти Росії.
Про це повідомила журналістка Еля Коротинська.
У Луцьку екіпаж зустрічають у с.Піддубці на АЗС «King Oil» орієнтовно о 19:30. Супроводження буде через усе місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.
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Про це повідомила журналістка Еля Коротинська.
У Луцьку екіпаж зустрічають у с.Піддубці на АЗС «King Oil» орієнтовно о 19:30. Супроводження буде через усе місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.
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