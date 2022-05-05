СБУ заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

СБУ заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі
Служба безпеки спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам Росії привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів – понад 10 млн доларів.

Для реалізації оборудки представники країни-агресора «домовились» з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з росії.

Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

Втім співробітники СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна.
За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на морські судна.
Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх повернуть у власність України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки.

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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Теги: СБУ, Іспанія, Середземне море, судна
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