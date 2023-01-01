У Луцьку погасили унікальну марку «Воїни світла. Воїни добра»





15 лютого спецпогашення зробили в Києві та обласних центрах України. Воїни, які зображені на марці, це сучасні герої, люди, які 24/7 відновлюють інфраструктуру після обстрілів країни-терориста. Це «Енергетики», «Газовики», «Дорожники», «Зв’язківці» та «Водопостачальники».



Поштовий блок «Воїни світла. Воїна добра» має особливі акценти – вогники світла, які перемагають темряву. Кожна з ілюстрацій відображає процес роботи працівників критичної інфраструктури України.



«Це 12-та спецпогашена марка під час війни і присвячена людям, яким ми від щирого серця дякуємо за щоденну працю. Ворог завдає ракетних атак і треба відновлювати інфраструктуру: світло, газ, воду, зв’язок і дороги. Цей випуск присвячується нашим спеціальним комунальним службам, - каже директор Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Іван Люсак. – Спецпогашення відбувається спеціальним штемпелем, який вводиться в дію особливим наказом і діє лише два дні. На штемпелі симоволічно зображене серце, як символ любові та поваги до наших комунальних служб і лампочка, яка дарує світло, надію й тепло. Марка виконана в темно-синіх кольорах – ворог намагається занурити Україну в темряву, але ми всі чудово знаємо, що росії це не вдасться. Українці незламні та непереможні і вогник, який є на кожній марці дарує надію на перемогу та світле майбутнє України».



У головному відділенні Укрпошти в Луцьку на спецпогашеному блоці представники влади, підприємств критичної інфраструктури області та міста і заступник командира одного з батальйонів ТрО ЗСУ залишили свої підписи та побажання.



Начальник аварійно-диспетчерської служби «Волиньгазу», яка працює в умовах воєнного стану в посиленому режимі, зазначив: «Не забуваймо, що наша зима була теплою ще й завдяки роботі газовиків! Наші колеги працювали у різних куточках країни: прикордонних селах, деокупованих територіях, гарячих точках. Головне завдання — повернути газопостачання. З 24 лютого вони ремонтували об'єкти попри обстріли та повернули тепло в сотні тисяч домівок!»



Важливо, що в умовах війни українці по-особливому поцінували природний газ, який і гріє, і рятує, і завжди дає можливість родинам у домі мати теплу їжу та воду. Газ на сьогодні, на думку експертів, залишається найбільш ефективним джерелом енергії.



Працівники «Волиньгазу» дякують клієнтам, які вчасно сплачують за доставку природного газу, адже ці кошти йдуть для цілодобового забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання Волинської області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поштовий блок «Укрпошти» присвячений енергетикам, має символічну назву «Воїни світла. Воїни добра» . Тираж невеликий, тому унікальний – лишень 300 тис примірників, із них - 2 500 одержала Волинь. Вартість цього поштового блоку 90 грн – спецпогашена марка, листівка та конверт.15 лютого спецпогашення зробили в Києві та обласних центрах України. Воїни, які зображені на марці, це сучасні герої, люди, які 24/7 відновлюють інфраструктуру після обстрілів країни-терориста. Це «Енергетики», «Газовики», «Дорожники», «Зв’язківці» та «Водопостачальники».Поштовий блок «Воїни світла. Воїна добра» має особливі акценти – вогники світла, які перемагають темряву. Кожна з ілюстрацій відображає процес роботи працівників критичної інфраструктури України.«Це 12-та спецпогашена марка під час війни і присвячена людям, яким ми від щирого серця дякуємо за щоденну працю. Ворог завдає ракетних атак і треба відновлювати інфраструктуру: світло, газ, воду, зв’язок і дороги. Цей випуск присвячується нашим спеціальним комунальним службам, - каже директор Волинської дирекції АТ «Укрпошта». – Спецпогашення відбувається спеціальним штемпелем, який вводиться в дію особливим наказом і діє лише два дні. На штемпелі симоволічно зображене серце, як символ любові та поваги до наших комунальних служб і лампочка, яка дарує світло, надію й тепло. Марка виконана в темно-синіх кольорах – ворог намагається занурити Україну в темряву, але ми всі чудово знаємо, що росії це не вдасться. Українці незламні та непереможні і вогник, який є на кожній марці дарує надію на перемогу та світле майбутнє України».У головному відділенні Укрпошти в Луцьку на спецпогашеному блоці представники влади, підприємств критичної інфраструктури області та міста і заступник командира одного з батальйонів ТрО ЗСУ залишили свої підписи та побажання.Начальник аварійно-диспетчерської служби «Волиньгазу», яка працює в умовах воєнного стану в посиленому режимі, зазначив: «Не забуваймо, що наша зима була теплою ще й завдяки роботі газовиків! Наші колеги працювали у різних куточках країни: прикордонних селах, деокупованих територіях, гарячих точках. Головне завдання — повернути газопостачання. З 24 лютого вони ремонтували об'єкти попри обстріли та повернули тепло в сотні тисяч домівок!»Важливо, що в умовах війни українці по-особливому поцінували природний газ, який і гріє, і рятує, і завжди дає можливість родинам у домі мати теплу їжу та воду. Газ на сьогодні, на думку експертів, залишається найбільш ефективним джерелом енергії.Працівники «Волиньгазу» дякують клієнтам, які вчасно сплачують за доставку природного газу, адже ці кошти йдуть для цілодобового забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання Волинської області.

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