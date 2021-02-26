Засновником мережі Sushi Master, яка є і в Луцьку, є росіянин

Роман Шумський надіслав у Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернення стосовно діяльності ТОВ "СУШИ МАСТЕР-УКРАЇНА", бенефіціаром (50%) якого є громадянин РФ.



Про це він розповів у



Сьогодні, 15 лютого, лучанин отримав від БЕБ відповідь:



"Інформація викладена в зверненні Романа Шумського підтверджена, а саме: одним із засновників (50%) та бенефіціарів вищевказаного підприємства є громадянин РФ Павлов Олексій Валерійович, який зареєстрований за адресою: Росія, 354003, Краснодарський Край, м. Сочі, Центральний р-н, вул. Абрикосова, буд. 17, кв. 96."



Роман Шумський надіслав такий же лист до СБУ "для організації розгляду та прийняття рішення відповідно до діючого законодавства".



"Радий, що є реакція від нашої держави, проте водночас, я щодня бачу як десятки людей та кур'єрів Glovo заходять-виходять з цього закладу в нашому рідному Луцьку. Дуже сподіваюсь, ці люди просто не знають про російського власника "Суши Мастера", - йдеться у його дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучаниннадіслав у Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернення стосовно діяльності ТОВ "СУШИ МАСТЕР-УКРАЇНА", бенефіціаром (50%) якого є громадянин РФ.Про це він розповів у Фейсбук Сьогодні, 15 лютого, лучанин отримав від БЕБ відповідь:"Інформація викладена в зверненні Романа Шумського підтверджена, а саме: одним із засновників (50%) та бенефіціарів вищевказаного підприємства є громадянин РФ, який зареєстрований за адресою: Росія, 354003, Краснодарський Край, м. Сочі, Центральний р-н, вул. Абрикосова, буд. 17, кв. 96."Роман Шумський надіслав такий же лист до СБУ "для організації розгляду та прийняття рішення відповідно до діючого законодавства"."Радий, що є реакція від нашої держави, проте водночас, я щодня бачу як десятки людей та кур'єрів Glovo заходять-виходять з цього закладу в нашому рідному Луцьку. Дуже сподіваюсь, ці люди просто не знають про російського власника "Суши Мастера", - йдеться у його дописі.

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