Коли планують підвищити зарплати вчителям

Коли планують підвищити зарплати вчителям
В Україні заробітні плати педагогам влада зможе підняти не раніше, ніж після завершення війни.

На цьому наголосив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Підняття зарплат педагогам було заплановано в перший рік COVID-19. Але в той момент зрозуміли, що потрібно втримати в країні медичних працівників, щоб вони не поїхали за кордон, бо їм одразу пропонували у Східній Європі дуже привабливі заробітні плати. Тому була необхідність медикам терміново підняти зарплати і домовитися, що наступного року щонайменше до такого самого рівня піднімаємо зарплати педагогам. Та, на жаль, сталася повномасштабна війна, яка знищила всі плани. Але це буде перше, що буде зроблено після війни – підвищення зарплати педагогам", - сказав Бабак.

На запитання, чи не боїться влада, що ті педагоги, які виїхали за кордон у зв'язку з війною, не повернуться в Україну, зокрема через маленькі зарплати, голова комітету відповів, що раніше здійснити підвищення неможливо, оскільки всі доходи бюджету йдуть на Збройні сили, а соціальні виплати фінансують міжнародні партнери.

"І говорити їм, що ми тут під час війни вирішили підняти зарплати педагогам – профінансуйте це. Нам наші партнери скажуть: "За всієї поваги, ми намагаємося вам допомагати, суми вимірюються десятками мільярдів доларів, а ви хочете нам ще докинути мільярд?" Ну, або ж брати борг. Це найпростіший популістський вихід: підняти зараз зарплати, взяти в борг гроші, щоб наші діти потім їх віддавали. Ми не можемо собі цього дозволити і не хочемо цього робити", - підсумував Бабак.

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Теги: зарплати вчителям
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Коментарі 2
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Правильне рішення!Після війни і перемоги!
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Для дебіла ярослава хто заощаджуватиме на освіті той матиме війну і тупэ бидло як сам ярослав тоді заради чого ми воюємо? Наступний президент знову буде гівно яке вибере тупі ярослави його бахурі.
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