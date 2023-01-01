Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
У четвер, 16 лютого, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +6°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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