В Україні може з'явитися село Залужне

В Україні може з'явитися село Залужне
Депутати Харківської обласної ради 14 лютого на сесії підтримали перейменування села Ватутіне Нововодолазької громади Харківської області на Залужне.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Констанкевич на своїй сторінці у фейсбуці.

Рішення про перейменування селищна рада ухвалила ще 22 листопада. Потім у громаді провели опитування щодо назви населеного пункту і найбільшу кількість голосів отримав варіант «Залужне» - на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. 14 лютого депутати проголосували за перейменування.

Тепер обласна рада направить відповідне клопотання до парламенту, де буде ухвалене остаточне рішення.

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Теги: село Залужне
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