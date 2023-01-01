В Україні може з'явитися село Залужне





Про це Ірина Констанкевич на своїй сторінці у фейсбуці.



Рішення про перейменування селищна рада ухвалила ще 22 листопада. Потім у громаді провели опитування щодо назви населеного пункту і найбільшу кількість голосів отримав варіант «Залужне» - на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. 14 лютого депутати проголосували за перейменування.



Тепер обласна рада направить відповідне клопотання до парламенту, де буде ухвалене остаточне рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Харківської обласної ради 14 лютого на сесії підтримали перейменування села Ватутіне Нововодолазької громади Харківської області на Залужне.Про це повідомила народна депутаткана своїй сторінці у фейсбуці.Рішення про перейменування селищна рада ухвалила ще 22 листопада. Потім у громаді провели опитування щодо назви населеного пункту і найбільшу кількість голосів отримав варіант «Залужне» - на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. 14 лютого депутати проголосували за перейменування.Тепер обласна рада направить відповідне клопотання до парламенту, де буде ухвалене остаточне рішення.

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