В Україні може з'явитися село Залужне
Сьогодні, 18:00
Депутати Харківської обласної ради 14 лютого на сесії підтримали перейменування села Ватутіне Нововодолазької громади Харківської області на Залужне.
Про це повідомила народна депутатка Ірина Констанкевич на своїй сторінці у фейсбуці.
Рішення про перейменування селищна рада ухвалила ще 22 листопада. Потім у громаді провели опитування щодо назви населеного пункту і найбільшу кількість голосів отримав варіант «Залужне» - на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. 14 лютого депутати проголосували за перейменування.
Тепер обласна рада направить відповідне клопотання до парламенту, де буде ухвалене остаточне рішення.
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Про це повідомила народна депутатка Ірина Констанкевич на своїй сторінці у фейсбуці.
Рішення про перейменування селищна рада ухвалила ще 22 листопада. Потім у громаді провели опитування щодо назви населеного пункту і найбільшу кількість голосів отримав варіант «Залужне» - на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. 14 лютого депутати проголосували за перейменування.
Тепер обласна рада направить відповідне клопотання до парламенту, де буде ухвалене остаточне рішення.
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