Ситуація в Бахмуті найскладніша з усіх, – Зеленський





Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з премʼєр-міністром Швеції пресконференції, пише



"Ситуація в Бахмуті найскладніша з усіх ситуацій, які зараз є на території нашої держави. Найскладніше і найгарячіше саме в тому напрямку. Я ще додав би Вугледарський напрямок. У принципі на сході не просто нашим людям. Не просто так кажуть – "Фортеця Бахмут". Є таке словосполучення у нашому суспільстві. На жаль, фортеця жива. Жива я маю на увазі – з живих людей... Але, тим не менш, люди міцні, стоять, розуміють, що вони – фортеця, для того, щоби Україна готувалась для деокупації територій", – наголосив він.



Нагадаємо, 13 лютого у районі Бахмута російські окупанти втратили 205 осіб за добу, а біля Кремінної фіксуються рекордні обстріли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Бахмутському напрямку ситуація є найскладнішою з-поміж усього фронту. Також надскладно за Вугледарським напрямком.Про це президент Україниповідомив на спільній з премʼєр-міністром Швеції пресконференції, пише LB.u a."Ситуація в Бахмуті найскладніша з усіх ситуацій, які зараз є на території нашої держави. Найскладніше і найгарячіше саме в тому напрямку. Я ще додав би Вугледарський напрямок. У принципі на сході не просто нашим людям. Не просто так кажуть – "Фортеця Бахмут". Є таке словосполучення у нашому суспільстві. На жаль, фортеця жива. Жива я маю на увазі – з живих людей... Але, тим не менш, люди міцні, стоять, розуміють, що вони – фортеця, для того, щоби Україна готувалась для деокупації територій", – наголосив він.Нагадаємо, 13 лютого у районі Бахмута російські окупанти втратили 205 осіб за добу, а біля Кремінної фіксуються рекордні обстріли.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію