У волинській теробороні служить кухар з позивним «Малюк»

У волинській теробороні служить кухар з позивним «Малюк»
Вадим з позимним «Малюк» – наймолодший боєць Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони.

Про це розповідають на сторінці бригади.

Наприкінці лютого 2022 року, коли хлопець мобілізувався до лав ЗСУ, йому був лише 21 рік. Хоча на той момент він уже мав військовий досвід – буквально за місяць до широкомасштабного вторгнення демобілізувався після проходження строкової служби.

За спеціальністю ж у цивільному житті Вадим є кухарем – до армії встиг закінчити училище за цією спеціальністю.

Тож побратими вже взяли з «Малюка» слово – великий святковий обід відразу після перемоги готує саме він.

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Теги: кухар, Малюк, Вадим, тероборона, Волинь
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