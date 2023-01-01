Британці показали свіжу карту війни в Україні: яка ситуація на Донбасі
Сьогодні, 14:00
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні. Запеклі бої продовжуються на східній частині фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.
За даними карти, росіяни продовжують усіма силами наступати на позиції українських військових у Луганській та Донецькій областях. Найскладніші бої зараз відбуваються в районі Сватового, Кремінної, Бахмуту та Вугледару. Також ворожі війська активізувалися на Куп'янському напрямку.
Українські сили, у свою чергу, відбивають атаки російської армії і на деяких ділянках завдають контратакуючих ударів. Також ЗСУ продовжують вражати тилові позиції окупантів на тимчасово окупованих територіях країни.
Щодо інших регіонів, то росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села у Херсонській та Запорізькій областях. Також під удари потрапляє прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.
За даними карти, росіяни продовжують усіма силами наступати на позиції українських військових у Луганській та Донецькій областях. Найскладніші бої зараз відбуваються в районі Сватового, Кремінної, Бахмуту та Вугледару. Також ворожі війська активізувалися на Куп'янському напрямку.
Українські сили, у свою чергу, відбивають атаки російської армії і на деяких ділянках завдають контратакуючих ударів. Також ЗСУ продовжують вражати тилові позиції окупантів на тимчасово окупованих територіях країни.
Щодо інших регіонів, то росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села у Херсонській та Запорізькій областях. Також під удари потрапляє прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
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