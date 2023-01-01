Британія не передаватиме Україні винищувачі навіть найближчими роками, – Воллес

Британія не передаватиме Україні винищувачі навіть найближчими роками, – Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підкреслив "довгострокову перспективу" постачання Україні бойових літаків.

Про це заявив він в інтерв’ю BBC Radio 4, пише УНІАН.

Наразі країна зосереджена на навчанні українських пілотів, про поставки винищувачів навіть у найближчі кілька років не йдеться.

"Що стосується винищувачів, я не думаю, що у найближчі місяці чи навіть роки ми передамо ці винищувачі", - сказав Воллес.

Він додав, що навчання на літаках займе багато часу: "Ви просто не можете навчитися літати за тиждень чи два".

Передачу літаків Воллес порівняв з командою Формули-1, оскільки підготовка до розгортання техніки передбачає залучення "сотень інженерів і пілотів". "І ми не збираємося посилати в Україну двісті військовослужбовців Королівських ВПС під час війни", - зазначив британський міністр.

Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною для підтримки наступу.


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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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посадіть за штурвал "мудрих" правителів УРКАїни, які в свій час розпродали армію. роль камікадзе для них підходить
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