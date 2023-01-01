Британія не передаватиме Україні винищувачі навіть найближчими роками, – Воллес

Бен Воллес підкреслив "довгострокову перспективу" постачання Україні бойових літаків.



Про це заявив він в інтерв’ю BBC Radio 4, пише



Наразі країна зосереджена на навчанні українських пілотів, про поставки винищувачів навіть у найближчі кілька років не йдеться.



"Що стосується винищувачів, я не думаю, що у найближчі місяці чи навіть роки ми передамо ці винищувачі", - сказав Воллес.



Він додав, що навчання на літаках займе багато часу: "Ви просто не можете навчитися літати за тиждень чи два".



Передачу літаків Воллес порівняв з командою Формули-1, оскільки підготовка до розгортання техніки передбачає залучення "сотень інженерів і пілотів". "І ми не збираємося посилати в Україну двісті військовослужбовців Королівських ВПС під час війни", - зазначив британський міністр.



Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною для підтримки наступу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Великої Британіїпідкреслив "довгострокову перспективу" постачання Україні бойових літаків.Про це заявив він в інтерв’ю BBC Radio 4, пише УНІАН Наразі країна зосереджена на навчанні українських пілотів, про поставки винищувачів навіть у найближчі кілька років не йдеться."Що стосується винищувачів, я не думаю, що у найближчі місяці чи навіть роки ми передамо ці винищувачі", - сказав Воллес.Він додав, що навчання на літаках займе багато часу: "Ви просто не можете навчитися літати за тиждень чи два".Передачу літаків Воллес порівняв з командою Формули-1, оскільки підготовка до розгортання техніки передбачає залучення "сотень інженерів і пілотів". "І ми не збираємося посилати в Україну двісті військовослужбовців Королівських ВПС під час війни", - зазначив британський міністр.

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