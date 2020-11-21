Куди звертатися у разі вимагання грошей за проходження МСЕК

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, куди треба скаржитися, якщо у пацієнта вимагають гроші за проходження медико-соціальної експертної комісії."МОЗ отримує чимало скарг на роботу МСЕК, і часто вони обґрунтовані. Процес реформування МСЕК вже розпочався, але цей шлях не є ні простим, ані швидким, а реагувати на поточні проблеми ми маємо зараз", – кажуть у відомстві.МОЗ закликає всіх, хто стикається з вимаганням грошей під час проходження МСЕК допомогти зафіксувати подібні факти.Про випадки вимагання грошей необхідно повідомляти у контакт-центр МОЗ за номером: 0 800 60 20 19"Запевняємо – реакція буде! Наші воїни воюють із зовнішнім ворогом – РФ – на лінії фронту, а ми маємо перемогти внутрішнього – корупцію – тут!" – підкреслюють у МОЗ.Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), зокрема, ухвалює рішення про надання групи інвалідності.