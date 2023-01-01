У Любешівській селищній раді – новий депутат.

Корнелюка Володимира Валерійовича. обраного на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року замість Кух Ольги Василівни, визначеного наступним за черговістю кандидатом у депутати Любешівської селищної ради від Волинської обласної партійної організації Аграрної партії України.



Про це повідомляють на



Довідково:



Корнелюк Володимир Валерійович, 1990 року народження.



З 2017 – 2020 рр - депутат Любешівської селищної ради сьомого скликання. Проживає у селі Великий Курінь, працює фельдшером КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Любешівської селищної ради. Член Аграрної партії України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівська селищна територіальна виборча комісія видала постанову, згідно з якої депутатом Любешівської селищної ради зареєстровано. обраного на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року замість Кух Ольги Василівни, визначеного наступним за черговістю кандидатом у депутати Любешівської селищної ради від Волинської обласної партійної організації Аграрної партії України.Про це повідомляють на сайті Любешівської селищної ради.Довідково:Корнелюк Володимир Валерійович, 1990 року народження.З 2017 – 2020 рр - депутат Любешівської селищної ради сьомого скликання. Проживає у селі Великий Курінь, працює фельдшером КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Любешівської селищної ради. Член Аграрної партії України.

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