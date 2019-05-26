Журналістка з Луцька, чоловік якої воює на донецькому напрямку, оголосила збір на дрон для його підрозділу





Про цеНаталія Холодюк, чоловік якої захищає Україну. Вона просить допомогти зібрати 119 тисяч гривень, аби купити військовим необхідну в бою річ.



«Коханий нищить р***ню, яка припхалася на нашу землю. Я купую термобілизну, розгрузки, каски, броніки маскувальні костюми та все інше, що необхідно для нього та побратимів, щоб бути ефективними, непомітними, мобільними та захищеними. Зазвичай робимо це власним коштом, та коштом рідних.



Підрозділ Івана воює зараз на донецькогому напрямку, побували у найгарячих точках цього регіону. І знову йдуть у бій.



«Цього разу нам дуже потрібна ваша допомога. Підрозділ потребує очей – дрон/мавік/крилатий друг», – пише Наталія.



Ціна квадрокоптера – 119 000 грн.



«Ця сума досить велика, тому звертаюся за допомогою до вас, дорогі друзі, колеги та знайомі. Я знаю, що ви всі круті і постійно донатите на ЗСУ. Тому прошу підтримати і наш збір», – звертається Наталія.



Гроші можна переказувати на картки за номерами:



5169360007915824 Приватбанк, отримувач Стецюк О.В.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9SFwb8Faib

Номер картки банки (Моно) 5375 4112 0289 3447

Pay Pal HOLODYUK NATALIYA (

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