Уночі Росія випустила 36 крилатих ракет, ППО знищила 16 із них





Про це



"Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.



Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", - йдеться в повідомленні.



Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.



"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - наголошують у командуванні.



Як згодом повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, усього в ударі було застосовано 36 ракет. Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ."Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", - йдеться в повідомленні.Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59."На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - наголошують у командуванні.Як згодом повідомив Головнокомандувач ЗСУ, усього в ударі було застосовано 36 ракет. Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

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