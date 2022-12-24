Лукашенко завтра зустрінеться з Путіним
Сьогодні, 10:52
Під час спілкування із журналістами самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проанонсував зустріч із президентом країни-агресора Володимиром Путіним, яка відбудеться завтра, 17 лютого.
Про це пише білоруське видання Белта.
Окрім того, білоруський диктатор розповів, в якому разі Білорусь буде готова задіяти армію.
"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони зроблять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - наголосив білоруський лідер.
Олександр Лукашенко зазначив, що це стосується не лише України, а й інших сусідів.
Нагадаємо, що режим Лукашенка - співучасник російської агресії. Окрім розміщення військ та використання території для наступу, Росія з Білорусі випустила по Україні сотні ракет.
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Про це пише білоруське видання Белта.
Окрім того, білоруський диктатор розповів, в якому разі Білорусь буде готова задіяти армію.
"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони зроблять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - наголосив білоруський лідер.
Олександр Лукашенко зазначив, що це стосується не лише України, а й інших сусідів.
Нагадаємо, що режим Лукашенка - співучасник російської агресії. Окрім розміщення військ та використання території для наступу, Росія з Білорусі випустила по Україні сотні ракет.
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