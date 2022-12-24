Лукашенко завтра зустрінеться з Путіним

Олександр Лукашенко проанонсував зустріч із президентом країни-агресора Володимиром Путіним, яка відбудеться завтра, 17 лютого.



Про це



Окрім того, білоруський диктатор розповів, в якому разі Білорусь буде готова задіяти армію.



"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони зроблять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. ​​І війна набуде зовсім іншого характеру", - наголосив білоруський лідер.



Олександр Лукашенко зазначив, що це стосується не лише України, а й інших сусідів.



Нагадаємо, що режим Лукашенка - співучасник російської агресії. Окрім розміщення військ та використання території для наступу, Росія з Білорусі випустила по Україні сотні ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час спілкування із журналістами самопроголошений президент Білорусіпроанонсував зустріч із президентом країни-агресора, яка відбудеться завтра, 17 лютого.Про це пише білоруське видання Белта.Окрім того, білоруський диктатор розповів, в якому разі Білорусь буде готова задіяти армію."Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони зроблять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. ​​І війна набуде зовсім іншого характеру", - наголосив білоруський лідер.Олександр Лукашенко зазначив, що це стосується не лише України, а й інших сусідів.Нагадаємо, що режим Лукашенка - співучасник російської агресії. Окрім розміщення військ та використання території для наступу, Росія з Білорусі випустила по Україні сотні ракет.

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