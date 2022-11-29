Україна збільшить імпорт електроенергії
Сьогодні, 11:02
14 лютого європейське енргооб’єднання ENTSO-E прийняло рішення про збільшення технічної можливості імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час. До цього максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби.
Про це повідомили в Укренерго.
"Це результат нашої спільної наполегливої роботи з європейськими колегами, які глибоко розуміють важливість імпорту для енергосистеми України і надають нам всебічну підтримку у цьому напрямі", - кажуть в Укренерго.
Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів комерційного обміну. Ця можливість є завдяки синхронізації української та європейської енергосистем, яку Укренерго успішно здійснило 16 березня 2022 року, в екстремальних умовах війни.
До слова, після перших масованих атак на енергетичну інфраструктуру з 11 жовтня 2022 року Україна припинила експорт електроенергії у Європу.
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Про це повідомили в Укренерго.
"Це результат нашої спільної наполегливої роботи з європейськими колегами, які глибоко розуміють важливість імпорту для енергосистеми України і надають нам всебічну підтримку у цьому напрямі", - кажуть в Укренерго.
Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів комерційного обміну. Ця можливість є завдяки синхронізації української та європейської енергосистем, яку Укренерго успішно здійснило 16 березня 2022 року, в екстремальних умовах війни.
До слова, після перших масованих атак на енергетичну інфраструктуру з 11 жовтня 2022 року Україна припинила експорт електроенергії у Європу.
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