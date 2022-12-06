Посмертні нагороди вручили у Луцьку рідним загиблих захисників. ФОТО

У Луцькій міській раді рідним загиблих захисників Українивручили їхні посмертні нагороди – ордени “За мужність” ІІІ ступеня.Про це повідомили у пресслужбі мерії.Державні відзнаки прийшли отримати батьки, дружини і діти полеглих Героїв, з якими зустрілися Луцький міський головата т.в.о. начальника Луцького ОМТЦК та СПЗі словами співчуття та вдячності до присутніх звернувся міський голова Ігор Поліщук.“Дякую батькам за те, що виховали справжніх патріотів і Героїв, дружинам – за те, що підтримували своїх чоловіків. Завдяки їхньому подвигу у нашому місті відносно спокійне життя: дітки ходять у садочки, школи, люди – на роботу. Переконаний, що імена ваших рідних будуть записані золотими літерами в історію нашого міста. Сподіваюся, ці державні відзнаки завжди нагадуватимуть вам про їхні великі серця, мужність і любов до України”, – сказав Ігор Поліщук і вручив ордени членам родин загиблих військовослужбовців.Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” III ступеня нагороджено молодшого сержанта Томашевича Тараса Леонідовича (посмертно). Нагороду отримав батько загиблого захисника —Орденом “За мужність” III ступеня відзначено рядового Гаврука Федора Олександровича (посмертно).Відзнаку вручили доньці Героя —Орденом “За мужність” III ступеня нагороджено молодшого сержанта Ліснічука Василя Анатолійовича (посмертно).Орден отримала донька захисника