Посмертні нагороди вручили у Луцьку рідним загиблих захисників. ФОТО
Сьогодні, 11:49
У Луцькій міській раді рідним загиблих захисників України Тараса Томашевича, Федора Гаврука, Василя Ліснічука вручили їхні посмертні нагороди – ордени “За мужність” ІІІ ступеня.
Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Державні відзнаки прийшли отримати батьки, дружини і діти полеглих Героїв, з якими зустрілися Луцький міський голова Ігор Поліщук та т.в.о. начальника Луцького ОМТЦК та СП Олександр Фурман.
Зі словами співчуття та вдячності до присутніх звернувся міський голова Ігор Поліщук.
“Дякую батькам за те, що виховали справжніх патріотів і Героїв, дружинам – за те, що підтримували своїх чоловіків. Завдяки їхньому подвигу у нашому місті відносно спокійне життя: дітки ходять у садочки, школи, люди – на роботу. Переконаний, що імена ваших рідних будуть записані золотими літерами в історію нашого міста. Сподіваюся, ці державні відзнаки завжди нагадуватимуть вам про їхні великі серця, мужність і любов до України”, – сказав Ігор Поліщук і вручив ордени членам родин загиблих військовослужбовців.
Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” III ступеня нагороджено молодшого сержанта Томашевича Тараса Леонідовича (посмертно). Нагороду отримав батько загиблого захисника — Леонід Анатолійович.
Орденом “За мужність” III ступеня відзначено рядового Гаврука Федора Олександровича (посмертно).
Відзнаку вручили доньці Героя — Ілоні Федорівні.
Орденом “За мужність” III ступеня нагороджено молодшого сержанта Ліснічука Василя Анатолійовича (посмертно).
Орден отримала донька захисника Вікторія Василівна.
Вічна пам’ять загиблим Героям! Співчуття, повага та шана їхнім рідним!
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Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Державні відзнаки прийшли отримати батьки, дружини і діти полеглих Героїв, з якими зустрілися Луцький міський голова Ігор Поліщук та т.в.о. начальника Луцького ОМТЦК та СП Олександр Фурман.
Зі словами співчуття та вдячності до присутніх звернувся міський голова Ігор Поліщук.
“Дякую батькам за те, що виховали справжніх патріотів і Героїв, дружинам – за те, що підтримували своїх чоловіків. Завдяки їхньому подвигу у нашому місті відносно спокійне життя: дітки ходять у садочки, школи, люди – на роботу. Переконаний, що імена ваших рідних будуть записані золотими літерами в історію нашого міста. Сподіваюся, ці державні відзнаки завжди нагадуватимуть вам про їхні великі серця, мужність і любов до України”, – сказав Ігор Поліщук і вручив ордени членам родин загиблих військовослужбовців.
Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” III ступеня нагороджено молодшого сержанта Томашевича Тараса Леонідовича (посмертно). Нагороду отримав батько загиблого захисника — Леонід Анатолійович.
Орденом “За мужність” III ступеня відзначено рядового Гаврука Федора Олександровича (посмертно).
Відзнаку вручили доньці Героя — Ілоні Федорівні.
Орденом “За мужність” III ступеня нагороджено молодшого сержанта Ліснічука Василя Анатолійовича (посмертно).
Орден отримала донька захисника Вікторія Василівна.
Вічна пам’ять загиблим Героям! Співчуття, повага та шана їхнім рідним!
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