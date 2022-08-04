Медведчук запропонував Кремлю «План Б» по захопленню України, – Данілов

Медведчук запропонував Кремлю «План Б» по захопленню України, – Данілов
Колишній нардеп Віктор Медведчук, виданий в Росію в обмін на українських полонених, запропонував Володимиру Путіну "план б" по завоюванню України.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю BBC News Україна, пише УНІАН.

За словами Данілова, сьогодні Кремль вже розуміє, що повністю захопити Україну Росія не зможе, тому потрібен новий план.

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. (...) Вони зараз робитимуть "план Б", коли робитимуть так звану другу Україну. Цей божевільний план приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він професійна людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", – розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, що у травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат Віктор Медведчук отримав підозру у держзраді і був відправлений під домашній арешт.

Наприкінці лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Медведчук втік з-під домашнього арешту, але в квітні знову був затриманий СБУ і відправлений в СІЗО.

21 вересня в рамках обміну полоненими Медведчука видали Росії, отримавши в обмін на нього 200 українських бійців. В січні Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства, після чого Рада позбавила його депутатського мандата.

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Теги: Росія, Україна, війна, Медведчук
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