За волю України віддали життя два воїни з Волині Віталій Берестюк та Андрій Бойчук

За волю України віддали життя два воїни з Волині Віталій Берестюк та Андрій Бойчук
У боротьбі за незалежність України загинули двоє Героїв з Волині Віталій Берестюк з Цуманської та Андрій Бойчук з Рожищенської громад.

Про це повідомили у Цуманській та Рожищенській громадах.

"Сьогодні, 16 лютого, селище зустріне загиблого воїна – Берестюка Віталія Васильовича, який загинув 7 лютого на Донеччині під час виконання бойового завдання. Просимо жителів громади віддати честь і належну шану Герою, гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого", - зазначають у Цуманській громаді.

Чин поховання Віталія Берестюка відбудеться о 11.30 год. в храмі Іоана Хрестителя.
За волю України віддали життя два воїни з Волині Віталій Берестюк та Андрій Бойчук

В бою за Україну під час виконання бойового завдання 13 лютого в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області загинув солдат Бойчук Андрій Святославович, 1993 року народження, з Рожища.

"Молоде життя забрала війна, залишивши назавжди пустку та біль у серці батьків, родичів, друзів, знайомих та земляків", - зазначають у Рожищенській міській раді.
За волю України віддали життя два воїни з Волині Віталій Берестюк та Андрій Бойчук

Траур за загиблим Героєм триватиме з 16 по 18 лютого включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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