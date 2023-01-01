За волю України віддали життя два воїни з Волині Віталій Берестюк та Андрій Бойчук

Віталій Берестюк з Цуманської та Андрій Бойчук з Рожищенської громад.



Про це повідомили у



"Сьогодні, 16 лютого, селище зустріне загиблого воїна – Берестюка Віталія Васильовича, який загинув 7 лютого на Донеччині під час виконання бойового завдання. Просимо жителів громади віддати честь і належну шану Герою, гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого", - зазначають у Цуманській громаді.



Чин поховання Віталія Берестюка відбудеться о 11.30 год. в храмі Іоана Хрестителя.



В бою за Україну під час виконання бойового завдання 13 лютого в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області загинув солдат Бойчук Андрій Святославович, 1993 року народження, з Рожища.



"Молоде життя забрала війна, залишивши назавжди пустку та біль у серці батьків, родичів, друзів, знайомих та земляків", - зазначають у Рожищенській міській раді.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 16 по 18 лютого включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі за незалежність України загинули двоє Героїв з Волиніз Цуманської таз Рожищенської громад.Про це повідомили у Цуманській та Рожищенській громадах."Сьогодні, 16 лютого, селище зустріне загиблого воїна – Берестюка Віталія Васильовича, який загинув 7 лютого на Донеччині під час виконання бойового завдання. Просимо жителів громади віддати честь і належну шану Герою, гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого", - зазначають у Цуманській громаді.Чин поховання Віталія Берестюка відбудеться о 11.30 год. в храмі Іоана Хрестителя.В бою за Україну під час виконання бойового завдання 13 лютого в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області загинув солдат Бойчук Андрій Святославович, 1993 року народження, з Рожища."Молоде життя забрала війна, залишивши назавжди пустку та біль у серці батьків, родичів, друзів, знайомих та земляків", - зазначають у Рожищенській міській раді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 16 по 18 лютого включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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