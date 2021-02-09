Обмотували скотчем і наступали на руки: у дитсадку Києва катували малюків. ВІДЕО





Подробиці поліцейські повідомили в коментарі для



"У Києві правоохоронці викрили чотирьох "вихователів" корекційного дитсадка, які катували та знущалися над дітьми. У приміщенні приватного закладу серед "методів" виховання було фізичне та психологічне насильство. Чотирьом працівницям за погодженням із Київською міською прокуратурою оголошено підозри", - розповіли нам у відділі комунікацій поліції Києва.



За словами старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених над дітьми, слідчого управління столичної поліції Дмитра Федорка, персонал установи систематично вчиняв щодо дітей насильницькі дії та катування:



"Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування у якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима розпочиналися тортури та знущання. Саме такими "методами" працівниці садочка навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником".



До цього поліцейські додають: "Викрили протиправну діяльність персоналу закладу слідчі столичного главку та оперативники міграційної поліції Києва за процесуального керівництва міської прокуратури. Правоохоронці провели обшук за адресою розташування закладу та місцем проживання директорки, за результатами якого вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів".



Як стало відомо, наразі чотирьом працівницям повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Участь інших працівників установи у знущанні з дітей встановлюється.



"Також слідчі вручили підозрюваним клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У ході слідства буде надано оцінку діям керівництва закладу, контролюючих органів та інших установ, котрі надавали дозвільну документацію на функціонування закладу", - додав Дмитро Федорко.



Своєю чергою, в Київській міській прокуратурі повідомили, що на цей час вже ідентифіковано як потерпілими трьох дітей віком від 5 до 6 років. Також в прокуратурі додали, що згідно з матеріалами слідства, дитсадок працював, начебто за методикою АВА-терапії (підкріплення бажаної поведінки), але насправді вихователі заподіювали дітям сильного фізичного болю та моральних страджань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про жахливий випадок, який стався в одному з київських дитсадків, повідомила столична поліція. За словами правоохоронців, йдеться про корекційний заклад, де перебували діти з порушеннями фізичного розвитку.Подробиці поліцейські повідомили в коментарі для ТСН.ua. "У Києві правоохоронці викрили чотирьох "вихователів" корекційного дитсадка, які катували та знущалися над дітьми. У приміщенні приватного закладу серед "методів" виховання було фізичне та психологічне насильство. Чотирьом працівницям за погодженням із Київською міською прокуратурою оголошено підозри", - розповіли нам у відділі комунікацій поліції Києва.За словами старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених над дітьми, слідчого управління столичної поліції, персонал установи систематично вчиняв щодо дітей насильницькі дії та катування:"Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування у якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима розпочиналися тортури та знущання. Саме такими "методами" працівниці садочка навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником".До цього поліцейські додають: "Викрили протиправну діяльність персоналу закладу слідчі столичного главку та оперативники міграційної поліції Києва за процесуального керівництва міської прокуратури. Правоохоронці провели обшук за адресою розташування закладу та місцем проживання директорки, за результатами якого вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів".Як стало відомо, наразі чотирьом працівницям повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Участь інших працівників установи у знущанні з дітей встановлюється."Також слідчі вручили підозрюваним клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У ході слідства буде надано оцінку діям керівництва закладу, контролюючих органів та інших установ, котрі надавали дозвільну документацію на функціонування закладу", - додав Дмитро Федорко.Своєю чергою, в Київській міській прокуратурі повідомили, що на цей час вже ідентифіковано як потерпілими трьох дітей віком від 5 до 6 років. Також в прокуратурі додали, що згідно з матеріалами слідства, дитсадок працював, начебто за методикою АВА-терапії (підкріплення бажаної поведінки), але насправді вихователі заподіювали дітям сильного фізичного болю та моральних страджань.

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