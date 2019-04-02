На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка». ФОТО
Сьогодні, 12:55
На Волині автомобіль екстреної медичної допомоги, який приїхав на виклик, застряг на бездоріжжі.
Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.
Учора, 15 лютого, під час патрулювання поліцейський офіцер громади Люблинецької ТГ в одному із населених пунктів помітив автомобіль екстреної медичної допомоги, який приїхав на виклик та потрапив у «грязеву пастку».
«Шериф» за допомогою буксирувального тросу витягнув автомобіль на дорогу.
Мешканці громади були раді появі поліцейського та наданій ним допомозі.
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Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.
Учора, 15 лютого, під час патрулювання поліцейський офіцер громади Люблинецької ТГ в одному із населених пунктів помітив автомобіль екстреної медичної допомоги, який приїхав на виклик та потрапив у «грязеву пастку».
«Шериф» за допомогою буксирувального тросу витягнув автомобіль на дорогу.
Мешканці громади були раді появі поліцейського та наданій ним допомозі.
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