На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка». ФОТО

На Волині автомобіль екстреної медичної допомоги, який приїхав на виклик, застряг на бездоріжжі.Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.Учора, 15 лютого, під час патрулювання поліцейський офіцер громади Люблинецької ТГ в одному із населених пунктів помітив автомобіль екстреної медичної допомоги, який приїхав на виклик та потрапив у «грязеву пастку».«Шериф» за допомогою буксирувального тросу витягнув автомобіль на дорогу.Мешканці громади були раді появі поліцейського та наданій ним допомозі.