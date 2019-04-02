На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка». ФОТО

На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка». ФОТО
На Волині автомобіль екстреної медичної допомоги, який приїхав на виклик, застряг на бездоріжжі.

Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.

Учора, 15 лютого, під час патрулювання поліцейський офіцер громади Люблинецької ТГ в одному із населених пунктів помітив автомобіль екстреної медичної допомоги, який приїхав на виклик та потрапив у «грязеву пастку».

«Шериф» за допомогою буксирувального тросу витягнув автомобіль на дорогу.

Мешканці громади були раді появі поліцейського та наданій ним допомозі.

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Теги: Волинь, швидка, бездоріжжя
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