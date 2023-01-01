Квитанції за доставку газу – в особистих кабінетах споживачів Волині

Квитанції за доставку газу – в особистих кабінетах споживачів Волині
Волиняни можуть завантажити електронний рахунок за розподіл блакитного палива в особистому кабінеті на сайті 104.ua та здійснити оплату до 20 лютого АТ «Волиньгаз», яке працює під брендом РГК.

Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Електронні платіжки містять всю інформацію про доставку газу для споживача та мають таку ж силу, як паперові.

Переглянути їх можна будь-якої миті в особистому кабінеті споживача 104.ua та у мобільному додатку. До того ж в електронних сервісах 104.ua такі платіжки з’являються швидше, ніж паперові, які приносить листоноша «Укрпошти». Відмовитись від паперової квитанції можна за інструкцією, вказаною на сайті.

Тариф за доставку газу «Волиньгазу», способи та терміни оплати залишаються без змін.

Для зручності споживачі Волині можуть внести єдиним платежем всю суму за послуги доставки до кінця року, щоб не платити щомісяця комісію.

Особовий рахунок клієнтів «Волиньгазу» починається з цифр 0200. Його можна знайти на квитанціях за послуги розподілу газу, а також в електронних сервісах 104.ua. Уникайте скупчення людей та черг, cплачуйте онлайн одним із зручних для вас способів:

1. Особистий кабінет - https://account.104.ua/ua/login

2. Мобільний додаток

• iOS - http://surl.li/bcptr
• Android - http://surl.li/bcptv

3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua

4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot

5. Або через системи інтернет-платежів Portmone.com та iPay.ua

Ваша оплата – це підтримка економіки Волині та країни в цілому. Тому «Волиньгаз» дякує кожному клієнту за свідоме ставлення та розуміння!


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Теги: Волиньгаз
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