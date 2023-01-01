Росіяни вдарили ракетами по Вовчанську на Харківщині





Про це



Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник «Харківобленерго». Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.



Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.



Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по місту Вовчанськ зросла до 6 осіб. За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно.



Постраждалі - фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 лютого, біля 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари.Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник «Харківобленерго». Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по місту Вовчанськ зросла до 6 осіб. За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно.Постраждалі - фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.

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