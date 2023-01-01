Росіяни вдарили ракетами по Вовчанську на Харківщині

Росіяни вдарили ракетами по Вовчанську на Харківщині
Сьогодні, 16 лютого, біля 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник «Харківобленерго». Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.

Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по місту Вовчанськ зросла до 6 осіб. За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно.

Постраждалі - фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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