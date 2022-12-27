Луцькрада передала 3 позашляховики військовим на Бахмутський напрямок. ФОТО

Ще три рамні позашляховики KIA SORENTO передав сьогодні, 16 лютого, Луцький міський головаволинським військовослужбовцям, які виконують бойові завдання із захисту територіальної цілісності нашої держави на Сході України.Про це інформують на сайті мерії.Два автомобілі поїдуть в розташування бійців окремого загону спеціального призначення “Любарт”, що один — хлопцям із 63-ї окремої механізованої бригади.“Всі автомобілі придбані за кошти, які працівники міської ради здають як одноденний заробіток. Усі машини у відносно хорошому стані та повністю обслужені”, - розповів Поліщук.За словами міського голови, сьогодні частина загону “Любарт” виконує завдання в Бахмуті, тому, звичайно, вони потребують цих автомобілів: “Аналізуючи наше спілкування з військовими, ми робимо висновки, що найбільший запит від них сьогодні - це автомобілі та безпілотники, тому ми якраз намагаємось в таких напрямках працювати”.“Загалом ми вже передали 28 автомобілів, які купували за кошти працівників міської ради та наших комунальних підприємств та установ культури, освіти, інших підрозділів. Допомоги вже надано більше як на 13 мільйонів гривень за фактично рік, який пройшов від повномасштабного вторгнення, і продовжуємо це робити. Адже є багато речей, які неможливо придбати за бюджетні кошти, ті ж самі автомобілі, є багато оперативних потреб у військових, які необхідно закривати вже сьогодні. Ми долучаємось до допомоги нашим військовослужбовцям, щоб ті завдання, які ставить перед ними командування, було виконувати легше та ефективніше. Робимо все, що залежить від нас для якомога швидшої перемоги”, - наголосив Ігор Поліщук.