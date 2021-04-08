У луцькому СІЗО та маневицькій колонії у в'язнів вилучили заборонені предмети. ФОТО
Сьогодні, 12:04
У луцькомі СІЗО та Маневицькій виправній колонії 15 лютого 2023 року провели загальні обшуки приміщень, де утримуються в’язні.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Вилучили заборонені для користування ув’язненими в місцях несвободи предмети: 17 мобільних телефонів, планшетів та аксесуари до них, 10 колюче-ріжучих предметів, понад 60 л спиртовмісних речовин, інші заборонені речі.
Вирішується питання про притягнення винних у порушеннях службових осіб установ до передбаченої законом відповідальності.
У 2022 році органами обласної прокуратури з питань додержання в згаданих державних установах режимних вимог та дотримання прав узятих під варту та засуджених осіб внесено 22 вказівки, до передбаченої законом відповідальності притягнуто 27 службових осіб, скасовано 7 незаконних актів, звільнено з місць несвободи двох незаконно утримуваних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Вилучили заборонені для користування ув’язненими в місцях несвободи предмети: 17 мобільних телефонів, планшетів та аксесуари до них, 10 колюче-ріжучих предметів, понад 60 л спиртовмісних речовин, інші заборонені речі.
Вирішується питання про притягнення винних у порушеннях службових осіб установ до передбаченої законом відповідальності.
У 2022 році органами обласної прокуратури з питань додержання в згаданих державних установах режимних вимог та дотримання прав узятих під варту та засуджених осіб внесено 22 вказівки, до передбаченої законом відповідальності притягнуто 27 службових осіб, скасовано 7 незаконних актів, звільнено з місць несвободи двох незаконно утримуваних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зливав інформацію про об'єкти: ексвійськового на Волині засудили до 14 років позбавлення волі
Сьогодні, 12:30
У луцькому СІЗО та маневицькій колонії у в'язнів вилучили заборонені предмети. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Волинянин спалив 14 гектарів лісу і відсидить 6 років за ґратами
Сьогодні, 11:32
Медіа