У луцькому СІЗО та маневицькій колонії у в'язнів вилучили заборонені предмети. ФОТО

У луцькому СІЗО та маневицькій колонії у в'язнів вилучили заборонені предмети. ФОТО
У луцькомі СІЗО та Маневицькій виправній колонії 15 лютого 2023 року провели загальні обшуки приміщень, де утримуються в’язні.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Вилучили заборонені для користування ув’язненими в місцях несвободи предмети: 17 мобільних телефонів, планшетів та аксесуари до них, 10 колюче-ріжучих предметів, понад 60 л спиртовмісних речовин, інші заборонені речі.

Вирішується питання про притягнення винних у порушеннях службових осіб установ до передбаченої законом відповідальності.

У 2022 році органами обласної прокуратури з питань додержання в згаданих державних установах режимних вимог та дотримання прав узятих під варту та засуджених осіб внесено 22 вказівки, до передбаченої законом відповідальності притягнуто 27 службових осіб, скасовано 7 незаконних актів, звільнено з місць несвободи двох незаконно утримуваних осіб.

У луцькому СІЗО та маневицькій колонії у в'язнів вилучили заборонені предмети. ФОТО
У луцькому СІЗО та маневицькій колонії у в'язнів вилучили заборонені предмети. ФОТО


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Теги: СІЗО, Луцьк, колонія, Маневичі, обшуки, прокуратура
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