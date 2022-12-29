Волинянин спалив 14 гектарів лісу і відсидить 6 років за ґратами





Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.



Неодноразово судимий чоловік 23 квітня 2020 року



Вогонь розповсюдився на лісовий масив, захопивши площу понад 14 га.



Чоловік завдав збитків на суму понад 600 тисяч гривень.



Окрім того, удень 9 жовтня 2022 року, він викрав мобільний телефон із будинку в селі Заріччя Ковельського району.



Визнавши чоловіка винуватим у вчиненні цих злочинів, Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 38-річний житель села Тойкут Ковельського району спалив лісові масиви, що спричинило тяжкі наслідки, а також крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 245, ч. 4 ст. 185 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Неодноразово судимий чоловік 23 квітня 2020 року підпалив гілля та суху траву в урочищі «Панське» , яке межує з лісовим масивом Зарічанського лісництва Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур».Вогонь розповсюдився на лісовий масив, захопивши площу понад 14 га.Чоловік завдав збитків на суму понад 600 тисяч гривень.Окрім того, удень 9 жовтня 2022 року, він викрав мобільний телефон із будинку в селі Заріччя Ковельського району.Визнавши чоловіка винуватим у вчиненні цих злочинів, Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі

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