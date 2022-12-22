У Ковелі на залізничному вокзалі у мешканця Донеччини вкрали понад 16 тисяч гривень

У Ковелі на залізничному вокзалі у мешканця Донеччини вкрали понад 16 тисяч гривень
Учора, 16 лютого, до поліції із заявою звернувся 50-річний житель Донецької області. Чоловік повідомив, що на залізничному вокзалі у Ковелі у нього викрали сумку з речами. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 16 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Поліцейські оперативно встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 36-річний ковельчанин.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває.


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Теги: Ковель, вокзал, крадіжка
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