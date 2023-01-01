Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах

Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах
На сході України продовжуються запеклі бої. Російські окупанти не полишають надії вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської, областей, проте українські захисники руйнують їхні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Донбасі. Зокрема, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Тим часом українські військові вдало відбивають російські атаки як в Донецькій, так і в Луганській областях. На деяких ділянках наші захисники завдають контратакуючих ударів. Вони також продовжують вражати тилові позиції росіян на тимчасово окупованих територіях.
Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах

Окрім того, загарбники продовжують обстрілювати мирні міста та села по всій території України, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях, під вогонь також потрапляє прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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