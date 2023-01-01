На Волині від менінгококу помер підліток

Від менінгококцемії на Волині помер підліток.Про це повідомили у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».Менінгококова інфекція – одна з найбільш важких гострих інфекційних захворювань з різними клінічними проявами локалізованих або генералізованих форм інфекційного процесу. Небезпека інфекції полягає в тому, що вона може мати дуже швидкий, блискавичний розвиток важких форм з високим ризиком летального результату.У такому випадку від різкого підвищення температури, висипань — аж до ураження головного мозку, цілого організму, сильної інтоксикації та загибелі хворого — може минути лише одна доба.Фахівці розпочали епідрозслідування. Проведені бактеріологічні обстеження контактних осіб за місцем навчання і проживання. Організовано протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації вогнища інфекції.Наразі епідрозслідування триває.