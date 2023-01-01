На Волині від менінгококу помер підліток

На Волині від менінгококу помер підліток
Від менінгококцемії на Волині помер підліток.

Про це повідомили у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Менінгококова інфекція – одна з найбільш важких гострих інфекційних захворювань з різними клінічними проявами локалізованих або генералізованих форм інфекційного процесу. Небезпека інфекції полягає в тому, що вона може мати дуже швидкий, блискавичний розвиток важких форм з високим ризиком летального результату.

У такому випадку від різкого підвищення температури, висипань — аж до ураження головного мозку, цілого організму, сильної інтоксикації та загибелі хворого — може минути лише одна доба.

Фахівці розпочали епідрозслідування. Проведені бактеріологічні обстеження контактних осіб за місцем навчання і проживання. Організовано протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації вогнища інфекції.

Наразі епідрозслідування триває.

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Теги: менінгокок, Волинь
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