Від тяжкого поранення помер військовий з Волині Анатолій Пивоварчук
Сьогодні, 22:53
Повномасштабна війна, яку на територію Укрїани принесла російська окупаційна армія, забрала життя ще одного волинянина.
Про це повідомляють у Прилісненській громаді.
Від тяжкого поранення у війні з рашистами у госпіталі міста Харкова помер житель села Рудка-Червинська (уродженець села Житнівка) Камінь-Каширського району Пивоварчук Анатолій Михайлович 16.11.1971 року народження.
Осиротіла родина, сиротами залишилися доньки Діана і Вікторія та син Владислав.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким віськовослужбовця.
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Про це повідомляють у Прилісненській громаді.
Від тяжкого поранення у війні з рашистами у госпіталі міста Харкова помер житель села Рудка-Червинська (уродженець села Житнівка) Камінь-Каширського району Пивоварчук Анатолій Михайлович 16.11.1971 року народження.
Осиротіла родина, сиротами залишилися доньки Діана і Вікторія та син Владислав.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким віськовослужбовця.
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