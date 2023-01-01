Від тяжкого поранення помер військовий з Волині Анатолій Пивоварчук





Про це повідомляють у Прилісненській громаді.



Від тяжкого поранення у війні з рашистами у госпіталі міста Харкова помер житель села Рудка-Червинська (уродженець села Житнівка) Камінь-Каширського району Пивоварчук Анатолій Михайлович 16.11.1971 року народження.



Осиротіла родина, сиротами залишилися доньки Діана і Вікторія та син Владислав.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким віськовослужбовця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повномасштабна війна, яку на територію Укрїани принесла російська окупаційна армія, забрала життя ще одного волинянина.Про це повідомляють у Прилісненській громаді.Від тяжкого поранення у війні з рашистами у госпіталі міста Харкова помер житель села Рудка-Червинська (уродженець села Житнівка) Камінь-Каширського району16.11.1971 року народження.Осиротіла родина, сиротами залишилися доньки Діана і Вікторія та син Владислав.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким віськовослужбовця.

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