Від тяжкого поранення помер військовий з Волині Анатолій Пивоварчук

Від тяжкого поранення помер військовий з Волині Анатолій Пивоварчук
Повномасштабна війна, яку на територію Укрїани принесла російська окупаційна армія, забрала життя ще одного волинянина.

Про це повідомляють у Прилісненській громаді.

Від тяжкого поранення у війні з рашистами у госпіталі міста Харкова помер житель села Рудка-Червинська (уродженець села Житнівка) Камінь-Каширського району Пивоварчук Анатолій Михайлович 16.11.1971 року народження.
Від тяжкого поранення помер військовий з Волині Анатолій Пивоварчук


Осиротіла родина, сиротами залишилися доньки Діана і Вікторія та син Владислав.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким віськовослужбовця.

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Теги: війна, смерть, Прилісне, Волинь
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