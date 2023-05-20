Резніков анонсував наступний «Рамштайн»
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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про проведення наступного тижня чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Про це він написав у фейсбуці у суботу, 20 травня, - пише Європейська правда.
Коментуючи формування так званої коаліції винищувачів, яка забезпечить навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, Резніков підкреслив, що зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони залишається пріоритетом України.
"Наземні системи – від ПЗРК (протизенітні ракетні комплекси – ред.) до потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня", – зазначив він.
Рамштайн – військова база США в Німеччині, де члени контактної групи з питань оборони неодноразово зустрічалися для обговорення питань озброєння та постачання для українських військових. Останнє засідання відбулось в очному форматі 21 квітня.
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Про це він написав у фейсбуці у суботу, 20 травня, - пише Європейська правда.
Коментуючи формування так званої коаліції винищувачів, яка забезпечить навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, Резніков підкреслив, що зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони залишається пріоритетом України.
"Наземні системи – від ПЗРК (протизенітні ракетні комплекси – ред.) до потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня", – зазначив він.
Рамштайн – військова база США в Німеччині, де члени контактної групи з питань оборони неодноразово зустрічалися для обговорення питань озброєння та постачання для українських військових. Останнє засідання відбулось в очному форматі 21 квітня.
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