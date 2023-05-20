Резніков анонсував наступний «Рамштайн»

Олексій Резніков повідомив про проведення наступного тижня чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".



Про це він написав у фейсбуці у суботу, 20 травня, - пише



Коментуючи формування так званої коаліції винищувачів, яка забезпечить навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, Резніков підкреслив, що зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони залишається пріоритетом України.



"Наземні системи – від ПЗРК (протизенітні ракетні комплекси – ред.) до потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня", – зазначив він.



Рамштайн – військова база США в Німеччині, де члени контактної групи з питань оборони неодноразово зустрічалися для обговорення питань озброєння та постачання для українських військових. Останнє засідання відбулось в очному форматі 21 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборониповідомив про проведення наступного тижня чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".Про це він написав у фейсбуці у суботу, 20 травня, - пише Європейська правда. Коментуючи формування так званої коаліції винищувачів, яка забезпечить навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, Резніков підкреслив, що зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони залишається пріоритетом України."Наземні системи – від ПЗРК (протизенітні ракетні комплекси – ред.) до потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня", – зазначив він.Рамштайн – військова база США в Німеччині, де члени контактної групи з питань оборони неодноразово зустрічалися для обговорення питань озброєння та постачання для українських військових. Останнє засідання відбулось в очному форматі 21 квітня.

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