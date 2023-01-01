Добрі новини від ВолиньPost за 20 травня
20 травень, 23:13
451 добу наші військові боронять кожен метр української землі неймовірною силою волі та стійкістю духу. Найгарячішою точкою фронту залишається Бахмут, де йдуть важкі кровопролитні бої. Віримо у Збройні сили і в те, що зло обов'язково повинно бути покаране. У час, коли наші захисники щоденно мужньо відстоюють незалежність України, нам, бійцям інформаційного фронту, важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.
Сьогодні, 20 травня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Росіяни за добу втратили 670 вояк та 19 артсистем
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3781 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
- артилерійських систем – 3229 (+19) од,
- РСЗВ – 564 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).
Снаряд — прямо у окоп: показали, як воїни 14-ї ОМБр нищать окупантів
Воїни князівської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно нищить окупантів та їхню техніку.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".
«Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого нищить озброєних російських зайд», – йдеться у повідомленні.
Реабілітація військових у Луцьку: майже 30 захисників побували у музеї військової техніки
Майже 30 військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень в медичних закладах Луцька, 20 травня прийшли у Волинський музей українського війська та військової техніки.
У рамках реабілітації для бійців підготували розважальну програму та польову кухню.
Під час заходу військові мали можливість оглянути усю експозицію музею військової техніки та побачити не лише сучасні, але і давні зразки зброї.
На Волині 34-річна жінка, якій ставили діагноз «безпліддя», народила уже одинадцяту дитину
Волинянка Олена Романюк із села Гірники Ковельського району 17 травня народила одинадцяту дитину – донечку Лілію. Як наголошує жінка, діти – це радість, а здорова та міцна сім’я – найбільше щастя.
«Ми виховували десятеро діток: п’ять дівчат і п’ять хлопців. І от Бог дав нам одинадцяту дитину. Було порівну, а зараз дівчата перемагають. Хлопці жартома сердяться, що дівчата перемагають, але менший син сказав: «Мамо, ти ще три хлопчики народиш», – усміхається Олена.
Найстаршій дочці Катерині – 13 років.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Сьогодні, 20 травня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Росіяни за добу втратили 670 вояк та 19 артсистем
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3781 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
- артилерійських систем – 3229 (+19) од,
- РСЗВ – 564 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).
Снаряд — прямо у окоп: показали, як воїни 14-ї ОМБр нищать окупантів
Воїни князівської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно нищить окупантів та їхню техніку.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".
«Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого нищить озброєних російських зайд», – йдеться у повідомленні.
Реабілітація військових у Луцьку: майже 30 захисників побували у музеї військової техніки
Майже 30 військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень в медичних закладах Луцька, 20 травня прийшли у Волинський музей українського війська та військової техніки.
У рамках реабілітації для бійців підготували розважальну програму та польову кухню.
Під час заходу військові мали можливість оглянути усю експозицію музею військової техніки та побачити не лише сучасні, але і давні зразки зброї.
На Волині 34-річна жінка, якій ставили діагноз «безпліддя», народила уже одинадцяту дитину
Волинянка Олена Романюк із села Гірники Ковельського району 17 травня народила одинадцяту дитину – донечку Лілію. Як наголошує жінка, діти – це радість, а здорова та міцна сім’я – найбільше щастя.
«Ми виховували десятеро діток: п’ять дівчат і п’ять хлопців. І от Бог дав нам одинадцяту дитину. Було порівну, а зараз дівчата перемагають. Хлопці жартома сердяться, що дівчата перемагають, але менший син сказав: «Мамо, ти ще три хлопчики народиш», – усміхається Олена.
Найстаршій дочці Катерині – 13 років.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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