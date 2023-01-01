Добрі новини від ВолиньPost за 20 травня

Добрі новини від ВолиньPost за 20 травня
451 добу наші військові боронять кожен метр української землі неймовірною силою волі та стійкістю духу. Найгарячішою точкою фронту залишається Бахмут, де йдуть важкі кровопролитні бої. Віримо у Збройні сили і в те, що зло обов'язково повинно бути покаране. У час, коли наші захисники щоденно мужньо відстоюють незалежність України, нам, бійцям інформаційного фронту, важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.

Сьогодні, 20 травня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.

Росіяни за добу втратили 670 вояк та 19 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3781 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,

- артилерійських систем – 3229 (+19) од,

- РСЗВ – 564 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,

- літаків – 308 (+0) од,

- гелікоптерів – 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),

- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,

- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).

Снаряд — прямо у окоп: показали, як воїни 14-ї ОМБр нищать окупантів

Воїни князівської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно нищить окупантів та їхню техніку.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

«Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого нищить озброєних російських зайд», – йдеться у повідомленні.

Реабілітація військових у Луцьку: майже 30 захисників побували у музеї військової техніки

Майже 30 військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень в медичних закладах Луцька, 20 травня прийшли у Волинський музей українського війська та військової техніки.

У рамках реабілітації для бійців підготували розважальну програму та польову кухню.

Під час заходу військові мали можливість оглянути усю експозицію музею військової техніки та побачити не лише сучасні, але і давні зразки зброї.

На Волині 34-річна жінка, якій ставили діагноз «безпліддя», народила уже одинадцяту дитину

Волинянка Олена Романюк із села Гірники Ковельського району 17 травня народила одинадцяту дитину – донечку Лілію. Як наголошує жінка, діти – це радість, а здорова та міцна сім’я – найбільше щастя.

«Ми виховували десятеро діток: п’ять дівчат і п’ять хлопців. І от Бог дав нам одинадцяту дитину. Було порівну, а зараз дівчата перемагають. Хлопці жартома сердяться, що дівчата перемагають, але менший син сказав: «Мамо, ти ще три хлопчики народиш», – усміхається Олена.

Найстаршій дочці Катерині – 13 років.

Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.

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Теги: Добрі новини
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