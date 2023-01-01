Добрі новини від ВолиньPost за 20 травня

Сьогодні, 20 травня,зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.- особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3781 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,- артилерійських систем – 3229 (+19) од,- РСЗВ – 564 (+0) од,- засоби ППО ‒ 325 (+6) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,- спеціальна техніка ‒ 423 (+4).Воїни князівської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно нищить окупантів та їхню техніку.Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".«Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого нищить озброєних російських зайд», – йдеться у повідомленні.Майже 30 військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень в медичних закладах Луцька, 20 травня прийшли у Волинський музей українського війська та військової техніки.У рамках реабілітації для бійців підготували розважальну програму та польову кухню.Під час заходу військові мали можливість оглянути усю експозицію музею військової техніки та побачити не лише сучасні, але і давні зразки зброї.Волинянкаіз села Гірники Ковельського району 17 травня народила одинадцяту дитину – донечку Лілію. Як наголошує жінка, діти – це радість, а здорова та міцна сім’я – найбільше щастя.«Ми виховували десятеро діток: п’ять дівчат і п’ять хлопців. І от Бог дав нам одинадцяту дитину. Було порівну, а зараз дівчата перемагають. Хлопці жартома сердяться, що дівчата перемагають, але менший син сказав: «Мамо, ти ще три хлопчики народиш», – усміхається Олена.Найстаршій дочці– 13 років.