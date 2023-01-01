Нові санкції ЄС торкнуться 90 іноземних компаній, які допомагають росії





Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю ZDF, пише



Вона додала, що ЄС серйозно налаштований припинити ухилення від санкцій з боку РФ.



"Тому в 11-му пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу. Ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкційний режим, тобто постачають підсанкційні товари безпосередньо в рф з ЄС через треті країни", – пояснила очільниця Єврокомісії.



Як уточнила фон дер Ляєн, з цих 90 компаній "близько восьми" зареєстровані в Китаї. "Це не означає, що вони китайські компанії. Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", – зазначила вона.



Європейські санкції проти рф



Деякий час тому стало відомо, що ЄС серйозно налаштований запобігти обходу антиросійських санкцій. Для цього ЄС розробляв спеціальні міри. І тепер в рамках 11-го пакету санкцій уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, допомагають постачати в РФ товари подвійного призначення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В новому пакеті антиросійських санкцій Євросоюз запровадить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають росії обходити санкції.Про це повідомила президент Європейської комісіїв інтерв’ю ZDF, пише УНІАН Вона додала, що ЄС серйозно налаштований припинити ухилення від санкцій з боку РФ."Тому в 11-му пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу. Ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкційний режим, тобто постачають підсанкційні товари безпосередньо в рф з ЄС через треті країни", – пояснила очільниця Єврокомісії.Як уточнила фон дер Ляєн, з цих 90 компаній "близько восьми" зареєстровані в Китаї. "Це не означає, що вони китайські компанії. Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", – зазначила вона.Деякий час тому стало відомо, що ЄС серйозно налаштований запобігти обходу антиросійських санкцій. Для цього ЄС розробляв спеціальні міри. І тепер в рамках 11-го пакету санкцій уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, допомагають постачати в РФ товари подвійного призначення.

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