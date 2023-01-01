Нові санкції ЄС торкнуться 90 іноземних компаній, які допомагають росії
Сьогодні, 01:50
В новому пакеті антиросійських санкцій Євросоюз запровадить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають росії обходити санкції.
Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю ZDF, пише УНІАН.
Вона додала, що ЄС серйозно налаштований припинити ухилення від санкцій з боку РФ.
"Тому в 11-му пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу. Ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкційний режим, тобто постачають підсанкційні товари безпосередньо в рф з ЄС через треті країни", – пояснила очільниця Єврокомісії.
Як уточнила фон дер Ляєн, з цих 90 компаній "близько восьми" зареєстровані в Китаї. "Це не означає, що вони китайські компанії. Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", – зазначила вона.
Європейські санкції проти рф
Деякий час тому стало відомо, що ЄС серйозно налаштований запобігти обходу антиросійських санкцій. Для цього ЄС розробляв спеціальні міри. І тепер в рамках 11-го пакету санкцій уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, допомагають постачати в РФ товари подвійного призначення.
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Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю ZDF, пише УНІАН.
Вона додала, що ЄС серйозно налаштований припинити ухилення від санкцій з боку РФ.
"Тому в 11-му пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу. Ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкційний режим, тобто постачають підсанкційні товари безпосередньо в рф з ЄС через треті країни", – пояснила очільниця Єврокомісії.
Як уточнила фон дер Ляєн, з цих 90 компаній "близько восьми" зареєстровані в Китаї. "Це не означає, що вони китайські компанії. Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", – зазначила вона.
Європейські санкції проти рф
Деякий час тому стало відомо, що ЄС серйозно налаштований запобігти обходу антиросійських санкцій. Для цього ЄС розробляв спеціальні міри. І тепер в рамках 11-го пакету санкцій уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, допомагають постачати в РФ товари подвійного призначення.
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