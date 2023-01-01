Ігнат про винищувачі F-16: коли нам їх дадуть, ми виграємо цю війну





Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє



"Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах", - сказав Ігнат.



Він наголосив, що територія країни та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя - понад 2,5 тисячі км. Проте навіть отримуючі такі західні системи, як NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, перекрити всю територію лише комплексам ППО не вдасться.



"Тому нам потрібен F-16, у якого є винищувальне прикриття, він також є частиною ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16", - пояснив речник командування Повітряних Сил ЗСУ.



Детальніше про F-16



Літак F-16 - легкий багатоцільовий винищувач із США четвертого покоління.



Він дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Наприклад, вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить відповідно 8000-15000 та 27000 доларів. Пояснюється це досить просто.



Винищувач F-16 має простішу "начинку" та всього лише один двигун, адже його від самого початку конструювали не лише для повітряних сил США, але й і для різних американських союзників. При цьому F-16 може виконувати практично всі завдання в повітрі: від повітряних боїв до високоточного бомбардування.



Технічні характеристики F-16



довжина - 15,03 м;



висота - 5,09 м;



розмах крила - 9,45 м (з ракетами - 10,0 м);



маса з двигуном F100 - 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 - 9 017/9 466 кг;



максимальна швидкість - 2 120 км/год на висоті 12 200 м;



екіпаж - 1 людина.



Авіаційна коаліція



США підтримали надання Україні винищувачів F-16 та навчання українських пілотів в Європі. Однак наразі немає точних термінів, коли саме літаки опиняться в Україні. Наразі бажання стати частиною коаліції висловили також Британія, Франція, Нідерланди, Болгарія та Данія.



Водночас в Міноборони України натякнули, коли F-16 можуть заступити на патрулювання українського неба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна наголошує партнерам про необхідність F-16 для України, адже не можливо тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України.Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ, повідомляє РБК-Україна "Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах", - сказав Ігнат.Він наголосив, що територія країни та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя - понад 2,5 тисячі км. Проте навіть отримуючі такі західні системи, як NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, перекрити всю територію лише комплексам ППО не вдасться."Тому нам потрібен F-16, у якого є винищувальне прикриття, він також є частиною ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16", - пояснив речник командування Повітряних Сил ЗСУ.Літак F-16 - легкий багатоцільовий винищувач із США четвертого покоління.Він дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Наприклад, вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить відповідно 8000-15000 та 27000 доларів. Пояснюється це досить просто.Винищувач F-16 має простішу "начинку" та всього лише один двигун, адже його від самого початку конструювали не лише для повітряних сил США, але й і для різних американських союзників. При цьому F-16 може виконувати практично всі завдання в повітрі: від повітряних боїв до високоточного бомбардування.довжина - 15,03 м;висота - 5,09 м;розмах крила - 9,45 м (з ракетами - 10,0 м);маса з двигуном F100 - 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 - 9 017/9 466 кг;максимальна швидкість - 2 120 км/год на висоті 12 200 м;екіпаж - 1 людина.США підтримали надання Україні винищувачів F-16 та навчання українських пілотів в Європі. Однак наразі немає точних термінів, коли саме літаки опиняться в Україні. Наразі бажання стати частиною коаліції висловили також Британія, Франція, Нідерланди, Болгарія та Данія.Водночас в Міноборони України натякнули, коли F-16 можуть заступити на патрулювання українського неба.

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