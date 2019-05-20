Тут нас поставили на ноги: як пацієнти Волинського центру реабілітації стали його працівниками

Олександр Захарчук та 24-річна Юлія Бондарєва з дитинства були пацієнтами, тоді ще санаторію "Дачний". В обох – діагноз ДЦП. Нині хлопець працює асистентом фізичного терапевта, а дівчина — фахівчинею з організації дозвілля у Волинському центрі реабілітації, де свого часу їх поставили на ноги.



Історії свого успіху працівники Волинського центру комплексної реабілітації "Фенікс"(раніше санаторій "Дачний" – ред.) розповіли



"Дорога знову привела мене сюди", – Олександр Захарчук



Олександр родом із з села Тур Камінь-Каширського району. Вперше до закладу потрапив у три роки, реабілітації проходив декілька разів на рік.



"Тут виріс, став на ноги й досі дуже вдячний цьому колективу, бо вони дають результат, а результат цей перед вами зараз. Дорога знову привела мене сюди, але вже в якості працівника", – каже Олександр Захарчук.







Освіту, розповідає Олександр, здобув у Рівненській медичній академії. Під час навчання зрозумів, що професійну діяльність хоче присвятити реабілітації дітей і вже десять місяців працює в центрі "Фенікс".



"Я зрозумів, що я можу допомагати таким дітям і робити їхнє життя кращим. Найбільша подяка для нас – це перші кроки наших дітей, перші їх успіхи", – говорить хлопець.



Юлія Бондарєва



"З восьми місяців до 18 років, майже весь час тут", – розповідає про своє дитинство колишня пацієнтка санаторію "Дачний" Юлія Бондарєва.



"Мене поставили на ноги. Почала я самостійно ходити у два роки й десять місяців, ну а далі школа, коледж, університет", – говорить Юлія. У центрі вона відповідає за організацію дозвілля дітей.







Нині дівчина здобуває другу вищу освіту – психолога, за першою – вона педагогиня. Живе у Ківерцях. Її робочий день триває із 13.00 до 21.00, аби мати змогу добиратися ввечері додому, навчилася водити авто.



Щоб проявити свою унікальність, дітям з інвалідністю потрібно багато допомоги: психологічної, педагогічної, фізичної, — каже Юлія, і саме тому, говорить дівчина, вирішила працювати у реабілітаційному центрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22-річнийта 24-річназ дитинства були пацієнтами, тоді ще санаторію "Дачний". В обох – діагноз ДЦП. Нині хлопець працює асистентом фізичного терапевта, а дівчина — фахівчинею з організації дозвілля у Волинському центрі реабілітації, де свого часу їх поставили на ноги.Історії свого успіху працівники Волинського центру комплексної реабілітації "Фенікс"(раніше санаторій "Дачний" – ред.) розповіли Суспільному Олександр родом із з села Тур Камінь-Каширського району. Вперше до закладу потрапив у три роки, реабілітації проходив декілька разів на рік."Тут виріс, став на ноги й досі дуже вдячний цьому колективу, бо вони дають результат, а результат цей перед вами зараз. Дорога знову привела мене сюди, але вже в якості працівника", – каже Олександр Захарчук.Освіту, розповідає Олександр, здобув у Рівненській медичній академії. Під час навчання зрозумів, що професійну діяльність хоче присвятити реабілітації дітей і вже десять місяців працює в центрі "Фенікс"."Я зрозумів, що я можу допомагати таким дітям і робити їхнє життя кращим. Найбільша подяка для нас – це перші кроки наших дітей, перші їх успіхи", – говорить хлопець."З восьми місяців до 18 років, майже весь час тут", – розповідає про своє дитинство колишня пацієнтка санаторію "Дачний" Юлія Бондарєва."Мене поставили на ноги. Почала я самостійно ходити у два роки й десять місяців, ну а далі школа, коледж, університет", – говорить Юлія. У центрі вона відповідає за організацію дозвілля дітей.Нині дівчина здобуває другу вищу освіту – психолога, за першою – вона педагогиня. Живе у Ківерцях. Її робочий день триває із 13.00 до 21.00, аби мати змогу добиратися ввечері додому, навчилася водити авто.Щоб проявити свою унікальність, дітям з інвалідністю потрібно багато допомоги: психологічної, педагогічної, фізичної, — каже Юлія, і саме тому, говорить дівчина, вирішила працювати у реабілітаційному центрі.

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