У волинській лікарні безкоштовно обстежуватимуть родимки та новоутворення на шкірі





Про це повідомляє Тетяну Манелюк.



Зі слів лікарки, огляди медики здійснюють безплатно і без спеціальних направлень у шкірно-венерологічному центрі в період 22-26 травня з 9:00 до 14:00.



"Дивимося усі доброякісні утворення на шкірі і попередньо можемо констатувати, чи потрібно звертатися у спецзаклади для уточнення діагнозу. Крім того, що оглядаємо, ми ще рекомендуємо догляд за шкірою", – сказала лікарка.



Для раннього виявлення і попередження меланоми на дерматоскопічні огляди слід приходити двічі на рік, – зазначила завідувачка дерматовенерологічного відділення Інна Шафранюк.



"Якщо пацієнта ми скерували і рекомендуємо дообстежити новоутвір, то іде в спец заклад, дообстежують, при потребі видаляють і це профілактика меланоми шкіри", – каже лікарка.



Упродовж першого дня оглядів, 22 травня, прийшли на безплатний прийом до медзакладу, додала завідувачка дерматовенерологічного відділення, 54 людини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній інфекційній лікарні стартував тиждень обстеження родимок і новоутворень на шкірі для попередження меланоми та передракових станів.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на лікарку-дерматовенерологинюЗі слів лікарки, огляди медики здійснюють безплатно і без спеціальних направлень у шкірно-венерологічному центрі в період 22-26 травня з 9:00 до 14:00."Дивимося усі доброякісні утворення на шкірі і попередньо можемо констатувати, чи потрібно звертатися у спецзаклади для уточнення діагнозу. Крім того, що оглядаємо, ми ще рекомендуємо догляд за шкірою", – сказала лікарка.Для раннього виявлення і попередження меланоми на дерматоскопічні огляди слід приходити двічі на рік, – зазначила завідувачка дерматовенерологічного відділення Інна Шафранюк."Якщо пацієнта ми скерували і рекомендуємо дообстежити новоутвір, то іде в спец заклад, дообстежують, при потребі видаляють і це профілактика меланоми шкіри", – каже лікарка.Упродовж першого дня оглядів, 22 травня, прийшли на безплатний прийом до медзакладу, додала завідувачка дерматовенерологічного відділення, 54 людини.

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