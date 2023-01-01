У волинській лікарні безкоштовно обстежуватимуть родимки та новоутворення на шкірі

У волинській лікарні безкоштовно обстежуватимуть родимки та новоутворення на шкірі
У Волинській обласній інфекційній лікарні стартував тиждень обстеження родимок і новоутворень на шкірі для попередження меланоми та передракових станів.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на лікарку-дерматовенерологиню Тетяну Манелюк.

Зі слів лікарки, огляди медики здійснюють безплатно і без спеціальних направлень у шкірно-венерологічному центрі в період 22-26 травня з 9:00 до 14:00.

"Дивимося усі доброякісні утворення на шкірі і попередньо можемо констатувати, чи потрібно звертатися у спецзаклади для уточнення діагнозу. Крім того, що оглядаємо, ми ще рекомендуємо догляд за шкірою", – сказала лікарка.

Для раннього виявлення і попередження меланоми на дерматоскопічні огляди слід приходити двічі на рік, – зазначила завідувачка дерматовенерологічного відділення Інна Шафранюк.

"Якщо пацієнта ми скерували і рекомендуємо дообстежити новоутвір, то іде в спец заклад, дообстежують, при потребі видаляють і це профілактика меланоми шкіри", – каже лікарка.

Упродовж першого дня оглядів, 22 травня, прийшли на безплатний прийом до медзакладу, додала завідувачка дерматовенерологічного відділення, 54 людини.


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Теги: Волинь, обстеження, медицина
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