Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом
Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим в Росії – рашизмом.

Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За словами Чернєва, на сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і після неї.

Крім того, документ визнає злочини росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також "план Маршалла" для України, зазначив нардеп.

"На сесії асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки", – констатував Чернєв.

Крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані", – зазначив Чернєв.

Депутат наголосив, що завдяки цьому рішенню "фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений". "Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", – додав депутат.

Нагадаємо, що Буданов звернувся до російських солдатів і закликав їх здаватися в полон, тому що «буде ще гірше».

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Теги: Росія, Україна, війна
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