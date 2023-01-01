Парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом





Про це Єгор Чернєв.



За словами Чернєва, на сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і після неї.



Крім того, документ визнає злочини росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також "план Маршалла" для України, зазначив нардеп.



"На сесії асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки", – констатував Чернєв.



Крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.



"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані", – зазначив Чернєв.



Депутат наголосив, що завдяки цьому рішенню "фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений". "Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", – додав депутат.



Нагадаємо, що

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