«Пам'яті про нього не буде кінця». У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Юрієм Юхимюком
Сьогодні, 15:43
Боратинська громада знову у скорботі. У неділю, 21 травня, у селі Гірка Полонка, що у Луцькому районі, поховали волинянина Юрія Юхимюка, який віддав своє життя, захищаючи незалежність України.
Раніше Юрій Юхимюк жив та працював у Німеччині, втім з початком повномасштабного вторгнення повернувся на Волинь.
Не маючи армійського досвіду, окрім військових вишколів, хлопець прагнув захищати рідну землю від окупантів у зоні бойових дій. Після тривалого навчання у серпні таки потрапив на фронт. Був навідником гармати батальйону «Вовки Да Вінчі».
«Він дуже довго навчався і згодом став одним із наймайстерніших навідників артилерії, що дуже дивувало. Людина без військової освіти, але дуже швидко опанувала фах. Це була його риса. Він робив усі справи, за які брався, на совість. І у роботі, і в навчанні. На війні це сталося також», – каже побратим Юрія Максим.
До слова, за високі показники у бойовій підготовці Юрій Юхимюк був нагороджений почесним нагрудним знаком «Сталевий хрест». Особливістю цієї нагороди є те, що це – спеціальна відзнака головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
17 травня 2023 року воїн загинув під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр Донецької області.
Юрію Юхимюку було лише 25 років. У хлопця залишилися батьки, рідна сестра і кохана дівчина.
У суботу, 20 травня, до села Гірка Полонка прибув кортеж з тілом загиблого. 21 травня у храмі Архістратига Михаїла відбулося заупокійне богослужіння.
Попрощатися з Героєм прийшли надзвичайно багато людей. Окрім родичів та друзів, віддали останню шану небайдужі односельчани. Серед них, за словами класної керівниці Юрія Оксани Давидчук, – чимало однокласників бійця.
«Про нього завжди залишиться світла і гарна пам'ять. І пам'яті цій не буде кінця! Це – людина нової генерації. Людина – цвіт української нації», – додала Оксана Феодосіївна.
Поховали Юрія Юхимюка на місцевому цвинтарі у рідному селі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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Раніше Юрій Юхимюк жив та працював у Німеччині, втім з початком повномасштабного вторгнення повернувся на Волинь.
Не маючи армійського досвіду, окрім військових вишколів, хлопець прагнув захищати рідну землю від окупантів у зоні бойових дій. Після тривалого навчання у серпні таки потрапив на фронт. Був навідником гармати батальйону «Вовки Да Вінчі».
«Він дуже довго навчався і згодом став одним із наймайстерніших навідників артилерії, що дуже дивувало. Людина без військової освіти, але дуже швидко опанувала фах. Це була його риса. Він робив усі справи, за які брався, на совість. І у роботі, і в навчанні. На війні це сталося також», – каже побратим Юрія Максим.
До слова, за високі показники у бойовій підготовці Юрій Юхимюк був нагороджений почесним нагрудним знаком «Сталевий хрест». Особливістю цієї нагороди є те, що це – спеціальна відзнака головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
17 травня 2023 року воїн загинув під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр Донецької області.
Юрію Юхимюку було лише 25 років. У хлопця залишилися батьки, рідна сестра і кохана дівчина.
У суботу, 20 травня, до села Гірка Полонка прибув кортеж з тілом загиблого. 21 травня у храмі Архістратига Михаїла відбулося заупокійне богослужіння.
Попрощатися з Героєм прийшли надзвичайно багато людей. Окрім родичів та друзів, віддали останню шану небайдужі односельчани. Серед них, за словами класної керівниці Юрія Оксани Давидчук, – чимало однокласників бійця.
«Про нього завжди залишиться світла і гарна пам'ять. І пам'яті цій не буде кінця! Це – людина нової генерації. Людина – цвіт української нації», – додала Оксана Феодосіївна.
Поховали Юрія Юхимюка на місцевому цвинтарі у рідному селі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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