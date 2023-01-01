Матір п'ятьох дітей з Луцька їздить на передову як капеланка. ВІДЕО

Катерина Семенюк мама п'ятьох дітей, двоє з них – прийомні. Найменшого сина Луку жінка народила 24 лютого 2022 року в укритті. Одразу після пологів почала з ним волонтерити в одному з центрів допомоги у Луцьку, що діє при церкві "Асамблея Бога".



Також разом з волонтерами жінка їздить на передову як капеланка. Про поїздки на схід, волонтерську та капеланську роботу Катерина Семенюк розповіла



Волонтерський центр працює з перших днів повномасштабної війни. Катерина Семенюк виконує тут функцію координаторки центру. Волонтери надають допомогу цивільним, переселенцям та військовим. Сім'ї військових – для нас в пріоритеті, – говорить волонтерка.



Цього разу у центрі розбирають чергову, 21-тонну волонтерську допомогу зі Швеції. В цьому вантажі очікують на генератори, вогнегасники, одяг, їжу, медикаменти і таку важлива річ, як сухожар для обробки хірургічних інструментів, – говорить волонтерка Ірина Юзефко.



Жінка у волонтерському штабі відповідає за пошук благодійної допомоги з-за кордону. Каже: складає списки необхідного і цю інформацію подаю людям, які допомагають українцям з-за кордону.



У волонтерському центрі працюють і місцеві, і вимушено переселенці українці.



Катерина Семенюк торік восени долучилася до корпусу військових капеланів. Нині поєднує цю справу з волонтерством. Розповідає, що під час поїздок на схід працює з військовими, з цивільним населенням, яке постраждало від війни та людьми, які повернулися з російського полону та зазнали тортур. Жінка-капеланка каже: є такі люди, які відкриваються під час спілкування лише жінкам.



"Я наприклад – протестантка, є багато конфесій, які приймають це. Я не всі дії виконую поховання, наприклад — ні, а є функції, які може виконати тільки жінка капелан, не чоловік", – розповідає Катерина Семенюк.



Зі слів Катерини Семенюк, наступного тижня вона разом з командою збирається в чергову поїздку. Каже: усього за час діяльності в центрі роздали орієнтовно тисячу тонн допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! мама п'ятьох дітей, двоє з них – прийомні. Найменшого сина Луку жінка народила 24 лютого 2022 року в укритті. Одразу після пологів почала з ним волонтерити в одному з центрів допомоги у Луцьку, що діє при церкві "Асамблея Бога".Також разом з волонтерами жінка їздить на передову як капеланка. Про поїздки на схід, волонтерську та капеланську роботу Катерина Семенюк розповіла Суспільному Волонтерський центр працює з перших днів повномасштабної війни. Катерина Семенюк виконує тут функцію координаторки центру. Волонтери надають допомогу цивільним, переселенцям та військовим. Сім'ї військових – для нас в пріоритеті, – говорить волонтерка.Цього разу у центрі розбирають чергову, 21-тонну волонтерську допомогу зі Швеції. В цьому вантажі очікують на генератори, вогнегасники, одяг, їжу, медикаменти і таку важлива річ, як сухожар для обробки хірургічних інструментів, – говорить волонтеркаЖінка у волонтерському штабі відповідає за пошук благодійної допомоги з-за кордону. Каже: складає списки необхідного і цю інформацію подаю людям, які допомагають українцям з-за кордону.У волонтерському центрі працюють і місцеві, і вимушено переселенці українці.Катерина Семенюк торік восени долучилася до корпусу військових капеланів. Нині поєднує цю справу з волонтерством. Розповідає, що під час поїздок на схід працює з військовими, з цивільним населенням, яке постраждало від війни та людьми, які повернулися з російського полону та зазнали тортур. Жінка-капеланка каже: є такі люди, які відкриваються під час спілкування лише жінкам."Я наприклад – протестантка, є багато конфесій, які приймають це. Я не всі дії виконую поховання, наприклад — ні, а є функції, які може виконати тільки жінка капелан, не чоловік", – розповідає Катерина Семенюк.Зі слів Катерини Семенюк, наступного тижня вона разом з командою збирається в чергову поїздку. Каже: усього за час діяльності в центрі роздали орієнтовно тисячу тонн допомоги.

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