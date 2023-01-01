Необережність з вогнем: на Волині за добу − сім пожеж

Необережність з вогнем: на Волині за добу − сім пожеж
Минулої доби рятувальники ліквідували 7 пожеж на Волині, з них 6 – на відкритих територіях та в екосистемах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Серед імовірних причин – необережність громадян з вогнем (в окремих випадках осіб, причетних до підпалів, встановлено), в одному з випадків – дитячі пустощі з вогнем. Потерпілих та жертв немає.

Зокрема учора наприкінці дня горіло сміття на площі 0,05 га в урочищі Люблинець Ковельської міської громади. Особу чоловіка, який його підпалив, встановлено.

Обідньої пори рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу сухої трави на площі пів гектара біля села Низкиничі. Згідно з попередніми даними, пожежа трапилася через дитячі пустощі з вогнем.

Крім того, рятувальники ліквідували пожежу сухотрав’я у с. П’ятикори Локачинської громади, а пожежу сухої трави і чагарників біля с. Великий Курінь приборкали рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони.

Зважаючи на суху погоду, що встановилася в області, рятувальники закликають громадян максимально враховувати усі ризики під час відпочинку на природі та закликаємо не вдаватися до зумисних підпалів на відкритих територіях.


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Теги: пожежа, ДСНС, Волинь
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