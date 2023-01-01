Необережність з вогнем: на Волині за добу − сім пожеж





Про це повідомили у пресслужбі



Серед імовірних причин – необережність громадян з вогнем (в окремих випадках осіб, причетних до підпалів, встановлено), в одному з випадків – дитячі пустощі з вогнем. Потерпілих та жертв немає.



Зокрема учора наприкінці дня горіло сміття на площі 0,05 га в урочищі Люблинець Ковельської міської громади. Особу чоловіка, який його підпалив, встановлено.



Обідньої пори рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу сухої трави на площі пів гектара біля села Низкиничі. Згідно з попередніми даними, пожежа трапилася через дитячі пустощі з вогнем.



Крім того, рятувальники ліквідували пожежу сухотрав’я у с. П’ятикори Локачинської громади, а пожежу сухої трави і чагарників біля с. Великий Курінь приборкали рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони.



Зважаючи на суху погоду, що встановилася в області, рятувальники закликають громадян максимально враховувати усі ризики під час відпочинку на природі та закликаємо не вдаватися до зумисних підпалів на відкритих територіях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники ліквідували 7 пожеж на Волині, з них 6 – на відкритих територіях та в екосистемах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині Серед імовірних причин – необережність громадян з вогнем (в окремих випадках осіб, причетних до підпалів, встановлено), в одному з випадків – дитячі пустощі з вогнем. Потерпілих та жертв немає.Зокрема учора наприкінці дня горіло сміття на площі 0,05 га в урочищі Люблинець Ковельської міської громади. Особу чоловіка, який його підпалив, встановлено.Обідньої пори рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинська ліквідували пожежу сухої трави на площі пів гектара біля села Низкиничі. Згідно з попередніми даними, пожежа трапилася через дитячі пустощі з вогнем.Крім того, рятувальники ліквідували пожежу сухотрав’я у с. П’ятикори Локачинської громади, а пожежу сухої трави і чагарників біля с. Великий Курінь приборкали рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони.Зважаючи на суху погоду, що встановилася в області, рятувальники закликають громадян максимально враховувати усі ризики під час відпочинку на природі та закликаємо не вдаватися до зумисних підпалів на відкритих територіях.

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