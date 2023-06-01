Деякі чоловіки підробляють свідоцтва про смерть дружини, аби виїхати за кордон, – Держприкордонслужба
Сьогодні, 22:22
Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що деякі чоловіки намагаються перетнути кордон з фейковими свідоцтвами про смерть дружини.
Про це пише УП з посиланням на коментар речника в ефірі телемарафону.
Демченко повідомив, що щодня прикордонники затримують до 20 чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.
"Як правило, вони намагаються використати підробні документи. Як правило, це документи з військкомату, що вони непридатні до військової служби.
Ми часто бачимо, що чоловіки підробляють документи про своїх дітей, нібито в них є троє дітей, або надають свідоцтво про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон", – зазначив речник ДПСУ.
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Про це пише УП з посиланням на коментар речника в ефірі телемарафону.
Демченко повідомив, що щодня прикордонники затримують до 20 чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.
"Як правило, вони намагаються використати підробні документи. Як правило, це документи з військкомату, що вони непридатні до військової служби.
Ми часто бачимо, що чоловіки підробляють документи про своїх дітей, нібито в них є троє дітей, або надають свідоцтво про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон", – зазначив речник ДПСУ.
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