Деякі чоловіки підробляють свідоцтва про смерть дружини, аби виїхати за кордон, – Держприкордонслужба

Андрій Демченко розповів, що деякі чоловіки намагаються перетнути кордон з фейковими свідоцтвами про смерть дружини.



Про це пише



Демченко повідомив, що щодня прикордонники затримують до 20 чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.



"Як правило, вони намагаються використати підробні документи. Як правило, це документи з військкомату, що вони непридатні до військової служби.



Ми часто бачимо, що чоловіки підробляють документи про своїх дітей, нібито в них є троє дітей, або надають свідоцтво про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон", – зазначив речник ДПСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник ДПСУрозповів, що деякі чоловіки намагаються перетнути кордон з фейковими свідоцтвами про смерть дружини.Про це пише УП з посиланням на коментар речника в ефірі телемарафону.Демченко повідомив, що щодня прикордонники затримують до 20 чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон."Як правило, вони намагаються використати підробні документи. Як правило, це документи з військкомату, що вони непридатні до військової служби.Ми часто бачимо, що чоловіки підробляють документи про своїх дітей, нібито в них є троє дітей, або надають свідоцтво про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон", – зазначив речник ДПСУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію