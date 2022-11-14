Винахідник з Волині створив ще одне авто на дровах

Олег Семенюк «заправляє» свою автівку дровами.



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Для винахідника це не перша машина на альтернативному паливі. Торік у лютому чоловік переобладнав свою «Волгу» на дешевше для поліського краю паливо. Тоді про нього з інтернету вся Україна довідалася – автомобіль, який їздить не на бензині, привертав увагу, хоч би де з’явився господар на своїй новинці. Новому «Авто-2 на дровах» тепер і бездоріжжя не страшне.



«Зробити УАЗика на дровах я задумав ще тоді, як переобладнував «Волгу», – розповідав Олег В’ячеславович, – бо ж то для села – просто супер. Як дощі підуть, то «Волгою» неможливо доїхати на поле, де вирощую малину. Та на той час не було на це грошей – довелося відкласти цю затію».



Але від свого задуму чоловік не відмовився і торік восени уже придбав УАЗ. Довелося помудрувати, де прилаштувати генератор. Якщо у «Волзі» він добре «вписався» в багажнику, то тут треба було, за словами винахідливого майстра, подовжити раму й там його встановити. Одне слово, в салоні агрегат місця не займає.



«Про цю новинку на Камінь-Каширщині ще мало хто знає, – каже Олег В’ячеславович, – бо я тільки раз їздив УАЗиком на дровах до райцентру. Випробовував його ще на польовій дорозі. Бачу, що все нормально».



Дружина спершу настородливо реагувала на нове хобі чоловіка.



«Коли я переобладнував «Волгу», то скажу, що не в захваті вона була. А зараз дуже задоволена, що маємо такого УАЗика, для якого бездоріжжя не страшне. А головне – не треба купувати бензину. Дров я вже заготовив – вистачатиме», - завершує чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстер із села Осівці Камінь-Каширського району«заправляє» свою автівку дровами.Про це пише Волинь-нова Для винахідника це не перша машина на альтернативному паливі. Торік у лютому чоловік переобладнав свою «Волгу» на дешевше для поліського краю паливо. Тоді про нього з інтернету вся Україна довідалася – автомобіль, який їздить не на бензині, привертав увагу, хоч би де з’явився господар на своїй новинці. Новому «Авто-2 на дровах» тепер і бездоріжжя не страшне.«Зробити УАЗика на дровах я задумав ще тоді, як переобладнував «Волгу», – розповідав Олег В’ячеславович, – бо ж то для села – просто супер. Як дощі підуть, то «Волгою» неможливо доїхати на поле, де вирощую малину. Та на той час не було на це грошей – довелося відкласти цю затію».Але від свого задуму чоловік не відмовився і торік восени уже придбав УАЗ. Довелося помудрувати, де прилаштувати генератор. Якщо у «Волзі» він добре «вписався» в багажнику, то тут треба було, за словами винахідливого майстра, подовжити раму й там його встановити. Одне слово, в салоні агрегат місця не займає.«Про цю новинку на Камінь-Каширщині ще мало хто знає, – каже Олег В’ячеславович, – бо я тільки раз їздив УАЗиком на дровах до райцентру. Випробовував його ще на польовій дорозі. Бачу, що все нормально».Дружина спершу настородливо реагувала на нове хобі чоловіка.«Коли я переобладнував «Волгу», то скажу, що не в захваті вона була. А зараз дуже задоволена, що маємо такого УАЗика, для якого бездоріжжя не страшне. А головне – не треба купувати бензину. Дров я вже заготовив – вистачатиме», - завершує чоловік.

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